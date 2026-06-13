Ακαθάριστα οικόπεδα: Το πραγματικό τεστ ξεκινά μετά τις 22 Ιουνίου

Η παράταση έως τις 22 Ιουνίου για τον καθαρισμό οικοπέδων και την υποβολή δήλωσης στην πλατφόρμα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δίνει μία ακόμη εβδομάδα περιθώριο στους υπόχρεους να θωρακίσουν τις περιουσίες τους έναντι πυρκαγιάς αλλά και να γλιτώσουν από τσουχτερά πρόστιμα.

Μέχρι πριν από δύο ημέρες είχαν υποβληθεί 373.000 δηλώσεις καθαρισμού, όταν το 2025 οι δηλώσεις είχαν φτάσει περίπου τις 730.000 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, γεγονός που σημαίνει ότι μέχρι στιγμής έχει κατατεθεί μόλις το 51% των περσινών δηλώσεων. Η εικόνα αυτή εξηγεί γιατί, παρά την παράταση, το βάρος μεταφέρεται πλέον στην επόμενη ημέρα, όταν θα ξεκινήσουν εντατικότεροι έλεγχοι και αυτοψίες από δήμους και αρμόδιες υπηρεσίες.

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