Aκαθάριστα: Τι πρέπει να γίνει μετά τη λήξη της προθεσμίας

Παρόλα αυτά, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΜΙΔΑ, πολλοί ιδιοκτήτες οικοπέδων δεν πρόλαβαν να πραγματοποιήσουν ή να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό τους, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος έναρξης ή επέκτασης μιας πυρκαγιάς μέσα στον αστικό ιστό με τραγικά αποτελέσματα για ανθρώπους και περιουσίες, αλλά και βαριές ευθύνες και πρόστιμα για όποιον αμελήσει τη σημαντική αυτή υποχρέωσή του.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Δημοσκόπηση Real Polls: Τα νέα δεδομένα με τα ποσοστά των κομμάτων - Το προβάδισμα και οι ανατροπές
- Κουφονήσια: Σοκ με τον αιφνίδιο θάνατο 23χρονης – Κατέρρευσε στο δωμάτιο με τον σύντροφό της
- Τη δάγκωσε καρχαρίας, έμεινε 10 μέρες σε κώμα και ξυπνώντας ψέλλισε δύο λέξεις
- Τέλος η Φαίη Σκορδά και το Buongiorno από το Mega - Τι συνέβη πριν το διαζύγιο «βόμβα»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.