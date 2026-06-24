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Aκαθάριστα: Τι πρέπει να γίνει μετά τη λήξη της προθεσμίας

Η δυνατότητα εμπρόθεσμης δήλωσης καθαρισμού οικοπέδων στην πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου έληξε την 22.6.2026. 

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Ακαθάριστα οικόπεδα
Ακαθάριστα οικόπεδα | Eurokinissi
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Παρόλα αυτά, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΜΙΔΑ, πολλοί ιδιοκτήτες οικοπέδων δεν πρόλαβαν να πραγματοποιήσουν ή να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό τους, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος έναρξης ή επέκτασης μιας πυρκαγιάς μέσα στον αστικό ιστό με τραγικά αποτελέσματα για ανθρώπους και περιουσίες, αλλά και βαριές ευθύνες και πρόστιμα για όποιον αμελήσει τη σημαντική αυτή υποχρέωσή του.

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