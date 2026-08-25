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Ακίνητα: Ανάρπαστες από τους ξένους οι κατοικίες στην Ελλάδα - Ποιο είναι το budget

Για ποιον λόγο οι ξένοι αναζητούν κατοικίες στην Ελλάδα. Το budget που διαθέτουν και τι δείχνουν τα διαθέσιμα στοιχεία.

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Μεγάλη είναι η απήχηση της ελληνικής αγοράς κατοικιών, καθώς σχεδόν ένας στους τρεις ξένους αγοραστές επιλέγει την μόνιμη εγκατάσταση, όπως αναφέρει σε νέα της ανάλυση η Elxis - At Home In Greece.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει με βάση την φετινή ανάλυση των αγοραστικών τάσεων από το εξωτερικό, από την βάση πελατών της Elxis και αποτελεί δείγμα όχι μόνο της αυξανόμενης απήχησης της ελληνικής αγοράς, αλλά και του προγράμματος που ισχύει τα τελευταία χρόνια αποκλειστικά για συνταξιούχους.

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