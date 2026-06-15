Ακίνητα: Ανοίγει η πλατφόρμα του ΜΙΔΑ - Ποια στοιχεία θα δηλώσουν πάνω από 7 εκατ. φορολογούμενοι

Πάνω από 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν το επόμενο διάστημα να εισέλθουν στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, να ελέγξουν τα στοιχεία της περιουσίας τους, επιβεβαιώνοντας ή διορθώνοντας τις πληροφορίες που θα έχουν συγκεντρωθεί από διαφορετικές βάσεις δεδομένων του Δημοσίου και το βασικότερο να δηλώσουν τη χρήση κάθε ακινήτου που έχουν στην κατοχή τους.
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