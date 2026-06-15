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Ακίνητα: Ανοίγει η πλατφόρμα του ΜΙΔΑ - Ποια στοιχεία θα δηλώσουν πάνω από 7 εκατ. φορολογούμενοι

Στον «αέρα» ετοιμάζεται να βγει η πλατφόρμα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ). Η ΑΑΔΕ θα αποκτήσει μια ενιαία και πλήρη εικόνα της ακίνητης περιουσίας σε όλη τη χώρα.

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Ακίνητα στην Αθήνα
Στιγμιότυπο από ακίνητα στην Αθήνα | Intime
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Πάνω από 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν το επόμενο διάστημα να εισέλθουν στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, να ελέγξουν τα στοιχεία της περιουσίας τους, επιβεβαιώνοντας ή διορθώνοντας τις πληροφορίες που θα έχουν συγκεντρωθεί από διαφορετικές βάσεις δεδομένων του Δημοσίου και το βασικότερο να δηλώσουν τη χρήση κάθε ακινήτου που έχουν στην κατοχή τους. 

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