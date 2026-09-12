Ακίνητα: Διπλό «ψαλίδι» στους φόρους το 2027 - Πάνω από 592.000 ιδιοκτήτες γλιτώνουν τον ΕΝΦΙΑ

Διπλή φορολογική ανάσα φέρνει το 2027 για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, με την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία και μάλιστα σε περισσότερους μικρούς οικισμούς και τη νέα κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια.
Οι δύο παρεμβάσεις περιορίζουν τις επιβαρύνσεις για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογουμένους, είτε μέσω του μηδενισμού του ΕΝΦΙΑ είτε μέσω χαμηλότερου φόρου για όσους αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα άνω των 12.000 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Μαζωνάκης: Το κενό ώρας στο μικροσκόπιο των Αρχών - Οι αντιφάσεις και η «προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων»
- Σαν σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου, η νύχτα που έσβησαν για πάντα τα «κόκκινα φανάρια» της Τρούμπας
- Από τον Μαζωνάκη μέχρι τον Μπονάτσο: Επτά διάσημοι Έλληνες που μας σόκαραν με τον αιφνίδιο θάνατό τους
- «Το αγαπημένο μου τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.