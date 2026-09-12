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Ακίνητα: Διπλό «ψαλίδι» στους φόρους το 2027 - Πάνω από 592.000 ιδιοκτήτες γλιτώνουν τον ΕΝΦΙΑ

Διπλή φορολογική ανάσα φέρνει το 2027 για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, με την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία.

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Ακίνητα
Ακίνητα | ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
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Διπλή φορολογική ανάσα φέρνει το 2027 για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, με την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία και μάλιστα σε περισσότερους μικρούς οικισμούς και τη νέα κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια.

Οι δύο παρεμβάσεις περιορίζουν τις επιβαρύνσεις για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογουμένους, είτε μέσω του μηδενισμού του ΕΝΦΙΑ είτε μέσω χαμηλότερου φόρου για όσους αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα άνω των 12.000 ευρώ.

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