Ακίνητα: Μεταβιβάσεις εξπρές χωρίς γραφειοκρατία - Ξεμπλοκάρουν και κατασχεμένα

Ευκολότερες και γρηγορότερες μεταβιβάσεις ακινήτων φέρνει το νομοσχέδιο για μείωση της γραφειοκρατίας και πιο φιλικό κράτος, τις βασικές διατάξεις του οποίου παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.
Διαβάστε περισσότερα στo insider.gr
- Πέθανε ο Θανάσης Σκουρτόπουλος - Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ
- «Αντώνη αγάπη μου, πάρε με από εδώ»: Ο περιβόητος Αντώνης εμφανίστηκε 20 χρόνια μετά
- Ο αθόρυβος κίνδυνος του ραδονίου: Πώς το μετράμε στο σπίτι - Οι περιοχές με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις
- Σενάριο επιστροφής της Ελένης Τσολάκη στο Open - Η ανοιχτή πόρτα και οι συζητήσεις
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.