Ακίνητα: Στον «πάγο» οι αλλαγές των αντικειμενικών αξιών

Σε καθεστώς αναμονής βρίσκονται χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε 12 δήμους της χώρας, οι οποίοι περιμένουν εδώ και περισσότερο από 2,5 χρόνια να δουν τις διορθώσεις στις αντικειμενικές αξίες. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει παραδεχθεί ότι οι ενστάσεις τους είναι βάσιμες, καθώς οι τιμές ζώνης που ορίστηκαν σε συγκεκριμένες περιοχές βρέθηκαν υψηλότερες από τις εμπορικές. Ωστόσο, οι παρεμβάσεις που θα αποκαθιστούσαν τις στρεβλώσεις βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα και δεν αποκλείεται οι αλλαγές να εξεταστούν το 2027, όταν έχει προγραμματιστεί συνολική επανεξέταση του χάρτη των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σε όλη τη χώρα.

Οι προσφυγές

Σύμφωνα με το insider, η ιστορία ξεκινά τον Ιανουάριο του 2023, όταν 169 δήμοι κατέθεσαν ενστάσεις υποστηρίζοντας ότι οι αντικειμενικές αξίες ξεπερνούσαν κατά πολύ τις πραγματικές εμπορικές, ζητώντας μειώσεις που έφταναν ακόμη και πάνω από 50% ή επιστροφή στα επίπεδα του 2018. Παρά τον μεγάλο αριθμό προσφυγών, μόνο 12 δήμοι κατάφεραν να υποβάλουν πλήρως τεκμηριωμένα στοιχεία στην αρμόδια Επιτροπή.

Οι ζώνες που εξετάστηκαν ήταν συνολικά 36 και αφορούν τους δήμους Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Βριλησσίων, Χαλανδρίου, Γλυφάδας, Πειραιά, Ιθάκης, Καρπάθου, Λουτρακίου, Σύμης, Πύργου, Ρόδου και Λέρου. Οι υπόλοιπες ενστάσεις, ακόμη και αυτή του δήμου Αθηναίων, απορρίφθηκαν, αφού δεν συνοδεύονταν από τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία.

Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, οι εκτιμητές που ανέλαβαν να «τρέξουν» τη διαδικασία επανακαθορισμού των «επίμαχων» τιμών ζώνης θα παρέδιδαν τα πορίσματά τους σε διάστημα 15 ημέρες στον υπουργό Οικονομικών από την ημέρα που θα έπιαναν δουλειά. Ωστόσο, η διαδικασία έχει καθυστερήσει.

Επέκταση του αντικειμενικού συστήματος

Αντίθετα, κανονικά προχωρά ο σχεδιασμός για την κάλυψη του τελευταίου 1,5% της επικράτειας που παραμένει εκτός αντικειμενικού συστήματος. Πρόκειται για 2.167 περιοχές που αποκτούν για πρώτη φορά τιμές ζώνης, κάτι που αναμένεται να βάλει τέλος σε χρόνιες στρεβλώσεις και αντιπαραθέσεις φορολογουμένων με τις εφορίες.

Στην Αττική στον χάρτη μπαίνουν περιοχές από τη Βάρκιζα έως τα Λεγραινά, η Αγία Μαρίνα, ο Χάρακας, το Δασκαλειό, τμήματα στο Πόρτο Ράφτη, περιοχές στη Σαλαμίνα, καθώς και τα νησιά Κύθηρα και Αίγινα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, εντάσσονται περιοχές της Αχαΐας (Διακοπτό, Αιγείρα, Πλάτανος, Σελιανίτικα, Ψαθόπυργος), της Ηλείας (Κυλλήνη, Αρχαία Ολυμπία), των Τρικάλων (Περτούλι, Ελάτη, Πύλη, Καστράκι) και της Φλώρινας (Αμύνταιο, Πρέσπες, Φιλώτας, Δροσοπηγή, Πισοδέρι, Κρυσταλλοπηγή, Μελίτη κ.ά.).

Στον πάγο οι αντικειμενικές μέχρι και το 2027

Παρά την έντονη άνοδο των εμπορικών αξιών την τελευταία τριετία, η κυβέρνηση αποφάσισε να κρατήσει «παγωμένες» τις αντικειμενικές μέχρι το 2027. Η απόφαση αυτή συνδυάζεται με άλλα μέτρα, όπως η αναστολή ΦΠΑ στα νεόδμητα, το «πάγωμα» του φόρου υπεραξίας έως το τέλος του 2026 και η επιδότηση ενοικίου για την πρώτη κατοικία.

Νέες εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Το στεγαστικό αναμένεται να βρεθεί και στο επίκεντρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει νέες παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν το «οπλοστάσιο» μέτρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, με έμφαση στη στήριξη των νέων ζευγαριών και των οικογενειών.