Ακόμα ένα «σερί» της Ελλάδας στη λίστα του Economist: Στις πρώτες θέσεις για την «οικονομία της χρονιάς»

Σε «τεντωμένο σκοινί» είναι η παγκόσμια οικονομία, μετά την επιβολή δασμών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τους οικονομολόγους να κάνουν λόγο για διεθνή «αβεβαιότητα».

Ωστόσο, η οικονομία εμφάνισε μεγαλύτερες αντοχές από όσο θα περίμεναν πολλοί και αυτό αποτυπώνεται και στην Ετήσια Έκθεση του Economist.

For the fifth year in a row, The Economist has crowned the “economy of the year”—and it is good news for southern Europe https://t.co/BD3SaCcOcW — The Economist (@TheEconomist) December 8, 2025

Η ανάλυση «Which economy did best in 2025?» για την παγκόσμια οικονομία προβλέπει αύξηση ΑΕΠ κατά περίπου 3% και χαμηλή ανεργία στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες, με βασική πρόκληση να εξακολουθεί να είναι ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός.

Η Ελλάδα ξανά στην κορυφή της λίστας

Δεν είναι η πρώτη φορά που η οικονομία της Ελλάδας, φιγουράρει στη λίστα του Economist. Οι εικόνες θυμίζουν το 2022 και το 2023 που είχε βρεθεί επίσης στην κορυφή.

Έτσι και φέτος. Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις, πίσω από την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, το Ισραήλ, την Κολομβία, την Ισπανία, ενώ βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με την Τσεχία.

Για πέμπτη χρονιά, το περιοδικό συνέταξε την κατάταξη της «οικονομίας της χρονιάς», εξετάζοντας πέντε βασικούς δείκτες: τον δομικό πληθωρισμό, το εύρος των αυξήσεων των τιμών, την ανάπτυξη του ΑΕΠ, την αγορά εργασίας και τη χρηματιστηριακή επίδοση.

Η θέση της Ελλάδας στη λίστα του Economist

Στη λίστα του Economist για το 2025 διακρίνονται οι χώρες της Νότιας Ευρώπης, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, για τις οικονομικές επιδόσεις τους. Η Ελλάδα, η οποία τοποθετείται στην 6η θέση μαζί με την Τσεχία, νικήτρια το 2022 και το 2023, καθώς και η Ισπανία, στην 4η θέση, αισθητά βελτιωμένη σε όλους τους δείκτες, καταλαμβάνουν θέσεις κοντά στην κορυφή. Δεύτερη είναι η Ιρλανδία, αν και τα επίσημα στοιχεία της αλλοιώνονται από την παρουσία πολυεθνικών κολοσσών.

Economist: Η Πορτογαλία στο νούμερο 1

Στην κορυφή της λίστας για το 2025 βρίσκεται η Πορτογαλία, η οποία συνδυάζει ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, ήπιο πληθωρισμό και εντυπωσιακή άνοδο του χρηματιστηρίου της. Η επίδοσή της αποδίδεται, σε μεγάλο βαθμό, στην άνθηση του τουρισμού και στην εισροή εύπορων ξένων κατοίκων που επωφελούνται από το ευνοϊκό φορολογικό της καθεστώς.