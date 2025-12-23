Μενού

Ακριβά μου Χριστούγεννα: Πόσο κοστίζει το γιορτινό τραπέζι - Δείτε παραδείγματα

Τα τελευταία χρόνια οι τιμές στα τρόφιμα δείχνουν να παγιώνονται σε αρκετά υψηλά επίπεδα, προκαλώντας ισχυρή κόπωση στα νοικοκυριά.

Reader symbol
Newsroom
Χριστουγεννιάτικο τραπέζι
Χριστουγεννιάτικες προετοιμασίες για το γεύμα | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Βαθιά το χέρι στην τσέπη καλούνται να βάλουν και εφέτος τα ελληνικά νοικοκυριά, προκειμένου να προμηθευτούν τα είδη διατροφής που απαιτούνται για να στρωθεί το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ