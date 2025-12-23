Ακριβά μου Χριστούγεννα: Πόσο κοστίζει το γιορτινό τραπέζι - Δείτε παραδείγματα

Βαθιά το χέρι στην τσέπη καλούνται να βάλουν και εφέτος τα ελληνικά νοικοκυριά, προκειμένου να προμηθευτούν τα είδη διατροφής που απαιτούνται για να στρωθεί το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο τραπέζι.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Χάθηκε για 7 χρόνια και βρήκαν τη μούμια του σε καμινάδα: Κανείς δεν ξέρει πώς πέθανε ο Τζος Μάντοξ
- Ανήκω στην Gen Z και όχι δεν είμαι «πολύ ευαίσθητη» - Στερεότυπα για τη γενιά μας που δεν ισχύουν (πάντα)
- Θώδη για Οικονομόπουλο: «Το τραγούδι αυτό δεν είναι χριστιανικό, να μην το ξαναπεί»
- Οι 2 έκτακτες αλλαγές στο Καλημέρα Ελλάδα για να σωθούν τα νούμερα το 2026
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.