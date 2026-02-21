Ακριβά πληρώνουν οι πολίτες τα Σαρακοστιανά: Ποια προϊόντα είδαν φέτος μεγάλη αύξηση στην τιμή τους

Αυξημένες είναι οι τιμές σε αρκετά σαρακοστιανά εδέσματα, τα οποία έχουν την τιμητική του στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας, με τους καταναλωτές να αναφέρουν πως «όλα τα είδη έχουν ανέβει» και ότι αυξήσεις αγγίζουν ακόμα και το 20-30% με αποτέλεσμα να αγοράζουν μικρότερες ποσότητες προκειμένου να μπορέσουν να πάρουν «από όλα».

Βέβαια, υπάρχουν και προϊόντα στα οποία οι τιμές έχουν μείνει ίδιες - όπως στη λαγάνα, τον παραδοσιακό χαλβά και τις σουπιές - ή έχουν πέσει, όπως στις ελιές.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή οι αυξήσεις, οι οποίες αποδίδονται στη μειωμένη προσφορά που επηρεάζει την εγχώρια παραγωγή, αλλά και τις εισαγωγές, αγγίζουν:

Στο χταπόδι το 15%

Στα καλαμάρια το 8%

Στις γαρίδες το 5%

Στη συνέχεια ακολουθούν κάποιες ενδεικτικές τιμές που θα βρουν οι καταναλωτές στην αγορά:

Φρέσκο χταπόδι: από 24 έως 26 ευρώ το κιλό στα ιχθυοπωλεία και περίπου 20 ευρώ στις κεντρικές ιχθυαγορές

από 24 έως 26 ευρώ το κιλό στα ιχθυοπωλεία και περίπου 20 ευρώ στις κεντρικές ιχθυαγορές Καλαμάρια: 25 ευρώ το κιλό στα ιχθυοπωλεία και 19 ευρώ στις κεντρικές αγορές

25 ευρώ το κιλό στα ιχθυοπωλεία και 19 ευρώ στις κεντρικές αγορές Νωπές γαρίδες: περίπου 19 ευρώ το κιλό

περίπου 19 ευρώ το κιλό Μύδια: 8–9 ευρώ το κιλό στα ιχθυοπωλεία και 6 ευρώ στις κεντρικές αγορές

Ωστόσο, στα όστρακα οι αυξήσεις είναι πιο αισθητές με τα κυδώνια και τις γυαλιστερές να κυμαίνονται στα 30 ευρώ το κιλό σε αντίθεση με 25–26 ευρώ που ήταν πέρυσι, ενώ η τιμή στα στρείδια εκτοξεύτηκε φέτος στα 22–23 ευρώ το κιλό από 16 ευρώ που ήταν την περασμένη χρονιά.

Αξίζει να αναφερθεί πως ακόμα και οι επαγγελματίες της αγοράς δηλώνουν πως «τα όστρακα έχουν ξεφύγει», εξηγώντας ότι η άνοδος στις τιμών οφείλεται και στην υπεραλίευση.

Όσον αφορά την τιμή της λαγάνας, στα αρτοποιεία, αυτή κυμαίνεται από 3 έως 3,5 ευρώ, ενώ η αντίστοιχη στις γεμιστές λαγάνες (όπως με ελιά ή ντομάτα) είναι λίγο υψηλότερη και φτάνει και τα 5 ευρώ.

Τέλος, ο παραδοσιακός χαλβάς κοστίζει περίπου 11,90 ευρώ το κιλό σε αντίθεση με την τιμή του χαλβά με κακάο, η οποία έχει αυξηθεί εξαιτίας της αύξησης της τιμής του κακάο διεθνώς και φτάνει τα 13,80 ευρώ, ενώ η τιμή του χαλβά Φαρσάλων είναι σε ακόμα πιο ψηλά και αγγίζει τα 16,5 ευρώ το κιλό.