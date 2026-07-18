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Ακρίβεια: Αντίστροφη μέτρηση για τη συμφωνία «κυρίων» - Τι θα κρίνει τις μειώσεις τιμών 5% με 20%

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και αγοράς για μειώσεις τιμών από 5% έως και 20% σε μια σειρά από βασικά αγαθά και είδη πρώτης ανάγκης.

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Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και αγοράς για μειώσεις τιμών από 5% έως και 20% σε μια σειρά από βασικά αγαθά και είδη πρώτης ανάγκης από τις 31 Αυγούστου.

Σημειώνεται εδώ πως το πλαίσιο συμφωνίας για την εθελοντική πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά με ισχύ από τα τέλη Αυγούστου οριστικοποιήθηκε στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στις 29 Ιουνίου και εν συνεχεία αποκρυσταλλώθηκε στη συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας λίγες ημέρες αργότερα και δη στις 9 Ιουλίου.

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