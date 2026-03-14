Ακρίβεια: «Στενάζουν» οι καταναλωτές από τις τιμές στο ράφι – Δεν τους πείθουν τα νέα μέτρα

Με το κόστος διαβίωσης να είναι ήδη αυξημένο λόγω των αλλεπάλληλων κρίσεων των τελευταίων ετών, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έρχεται να ενισχύσει έτι περαιτέρω την οικονομική ανασφάλεια των καταναλωτών, οι οποίοι εκφράζουν φόβους για νέο γύρο ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά και είδη πρώτης ανάγκης.
Προκειμένου δε να προλάβει ένα ράλι τιμών πριν καν αυτό ξεκινήσει, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την περασμένη Τετάρτη την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε 63 κατηγορίες προϊόντων σούπερ μάρκετ με ισχύ καταρχήν έως τις 30 Ιουνίου 2026.
