Αλλάζει το ΟΑΚΑ: Σε εξέλιξη το master plan

«Διπλή πρόσκληση» για master plan - στρατηγικό σχέδιο για ανάδειξη/βιωσιμότητα του ΟΑΚΑ. Στόχος η ενδυνάμωση του χαρακτήρα του ως Μητροπολιτικού Αθλητικού Πόλο.

ΟΑΚΑ
ΟΑΚΑ | Eurokinissi - ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
Σε «διπλή πρόσκληση» για τη στρατηγική αξιοποίηση και την εφαρμογή του νέου master plan, με βάση τη μελέτη βιωσιμότητας, του πόλου του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ) «Σπύρος Λούης» προχώρησε η ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο), η οποία, ως γνωστόν έχει οριστεί από την Κυβερνητική Επιτροπή ως αρμόδια για την ωρίμανση και την υλοποίηση της Δράσης «Ανακαίνιση του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ).

Αναζητώντας, αφενός, τεχνικό σύμβουλο που θα προσφέρει υπηρεσίες με αντικείμενο την «Εφαρμογή νέου Masterplan ΟΑΚΑ», αφετέρου, χρηματοοικονομικό σύμβουλο που θα αναλάβει την «Επικαιροποίηση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου του ΟΑΚΑ».

