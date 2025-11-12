Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα: Οι πρώτοι δικαιούχοι και τα κριτήρια

Τα πρώτα αποτελέσματα για το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» έχουν ανακοινωθεί. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε τα οριστικά αποτελέσματα των εγκεκριμένων αιτήσεων, καθώς και ο 1ος πίνακας με τα προσωρινά αποτελέσματα για τις απορριπτέες αιτήσεις του προγράμματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση περισσότεροι από 100.000 πολίτες από όλη τη χώρα να εντάσσονται στη δράση.

«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Η ανακοίνωση του υπουργείου

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά σήμερα στη δημοσίευση του 1ου οριστικού πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων του Προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», με περισσότερους από 100.000 πολίτες από όλη τη χώρα να εντάσσονται στη δράση.

Από τους νέους ωφελούμενους, πάνω από 5.000 προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αποδεικνύοντας τον ουσιαστικό κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος.

Το εν λόγω πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 647.167.031 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αυξημένο ποσοστό επιχορήγησης για τα ευάλωτα νοικοκυριά, προωθεί ουσιαστικά την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών και συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά, ενθαρρύνοντας την αντικατάσταση παλαιών συστημάτων θέρμανσης και την εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων νέας τεχνολογίας.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για πράσινη ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε καθαρές και αποδοτικές λύσεις θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης για όλους — από τα αστικά κέντρα έως και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Το Υπουργείο καλεί τους δικαιούχους να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας και να επιλέξουν τον εγκεκριμένο προμηθευτή και τον εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες τους μέσα από τα επίσημα Μητρώα Προμηθευτών και Εξοπλισμού, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος εδώ.

Οι αιτούντες που περιλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα απόρριψης, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ένσταση εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας εδώ.

Για ποιους είναι το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Το πρόγραμμα επιχορηγεί:

Την αγορά νέου ηλιακού́ θερμοσίφωνα σύγχρονης τεχνολογίας.

Την αγοράς νέου συστήματος αντλίας θερμότητας θέρμανσης (συμπεριλαμβάνεται η εξωτερική μονάδα, fan coil, σωληνώσεις).

Την δαπάνης για την εκτέλεση αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών τοποθέτησης επιλέξιμου εξοπλισμού (π.χ. κόστος μεταφοράς, κόστος τοποθέτησης, αναλώσιμα, εξαρτήματα, smart system (χρονοδιακόπτης) κλπ.)

Απευθύνεται σε νοικοκυριά που επιθυμούν να τοποθετήσουν τον παραπάνω εξοπλισμό στην οικία τους (κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, ενοικιαζόμενη ή παραχωρούμενη).

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αξιολογούνται συγκριτικά. Λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη ή μη μέλους/μελών ΑμεΑ στην οικογένεια, αν η αίτηση αφορά οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, αν η κατοικία είναι σε ατμοσφαιρικά επιβαρυμένες περιφέρειες (μόνο για το νέο σύστημα αντλίας θερμότητας), σε περιοχές με υψηλό αριθμό βαθμοημερών.

Επισημαίνεται πως στο πλαίσιο του «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», δίνεται έμφαση στους δυνητικούς ωφελούμενους άλλου προγράμματος, του «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα», με μη εξαργυρωμένα voucher. Συγκεκριμένα, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που δεν είχαν προβεί σε εξαργύρωση των voucher, να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, χρησιμοποιώντας τον ίδιο ΑΦΜ.

Τα κριτήρια

Δυνητικοί ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι οικιακοί καταναλωτές που επιθυμούν να τοποθετήσουν στην οικία τους (ενοικιαζόμενη /δωρεάν παραχωρούμενη) ηλιακό θερμοσίφωνα νέας τεχνολογίας ή/και νέου συστήματος αντλίας θερμότητας.

Στις ενοικιαζόμενες/δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 2831/2023 της Επιτροπής ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), όπου καθορίζονται τα όρια σώρευσης (300.000 €). Από πλευράς ιδιοκτητών των ακινήτων, πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης, θα πρέπει να δηλωθεί υπεύθυνα η τήρηση όλων των όρων που καθορίζονται στον Κανονισμό για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 2831/2023 (de minimis) και για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας έχει ληφθεί βάσει του εν λόγω Κανονισμού ή άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 6 του Κανονισμού. Υπόδειγμα της ανωτέρω δήλωσης συμμόρφωσης με τον κανονισμό de minimis της οποίας προστεθεί ως παράρτημα στον Οδηγό (Παράρτημα ΙV). Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από μεμονωμένα Φυσικά Πρόσωπα τα οποία διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Προκειμένου να υποβάλλει αίτηση ένα Φυσικό Πρόσωπο θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

Να διαθέτει υποχρεωτικά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, καθώς και έγκυρους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μέσω των οποίων γίνεται η ταυτοποίηση των προσωπικών στοιχείων μέσω ΟΠΣ.

Να έχει υποβάλει κατά το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2023) δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), είτε ως ΥΠΟΧΡΕΟΣ ατομικής ή κοινής δήλωσης, είτε εμμέσως ως «ΣΥΖΥΓΟΣ/ΜΣΣ » σε περίπτωση κοινής δήλωσης. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί.

Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι (Φυσικά Πρόσωπα που υποβάλουν την αίτηση) οι οποίοι είχαν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος αναφοράς (2023) ως κάτοικοι εξωτερικού.

Εξαρτώμενα μέλη που δεν υποβάλλουν αυτόνομα δήλωση (δηλ. δεν είναι υπόχρεοι σε δική τους ατομική δήλωση) δε δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.