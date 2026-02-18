«Αλμυρό» το σαρακοστιανό τραπέζι: 15% υψηλότερες οι τιμές το 2026 - Στα 23 ευρώ το κιλό το καλαμάρι

Το τραπέζι για την Σαρακοστή φέτος αναμένεται να είναι πιο «αλμυρό» από ποτέ, καθώς η αύξηση της τιμής στα θαλασσινά έχει ανέβει αισθητά συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, τα προίσματα του οποίου μεταφέρει η ΕΡΤ, οι τιμές από το 2025 έως το 2026 έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο 15%.

Αναλυτικότερα κατά προσσέγγιση οι τιμές κυμαίνονται ως εξής:

Το 2025 τα θράψαλα κόστιζαν 9,80 ευρώ το κιλό ενώ η τιμή το 2026 είναι 11,90 ευρώ το κιλό

