«Αλμυρό» το σαρακοστιανό τραπέζι: 15% υψηλότερες οι τιμές το 2026 - Στα 23 ευρώ το κιλό το καλαμάρι

Το τραπέζι για την Σαρακοστή φέτος αναμένεται να είναι πιο «αλμυρό» από ποτέ, καθώς η αύξηση της τιμής στα θαλασσινά έχει ανέβει αισθητά συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, τα προίσματα του οποίου μεταφέρει η ΕΡΤ, οι τιμές από το 2025 έως το 2026 έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο 15%.
Αναλυτικότερα κατά προσσέγγιση οι τιμές κυμαίνονται ως εξής:
- Το 2025 τα θράψαλα κόστιζαν 9,80 ευρώ το κιλό ενώ η τιμή το 2026 είναι 11,90 ευρώ το κιλό
- Το καλαμάρι ανέρχεται στα 18,80 ευρώ το κιλό ενώ το 2026 έχει αγγίξει τα 22,80 ευρώ το κιλό
- Η γαρίδα από 12 ευρώ το 2025, ανέβηκε στα 1 ευρώ το κιλό το 2026
- Το χταπόδι από 18,90 ευρώ το κιλό άγγιξε τα 19,90 ευρώ το κιλό
