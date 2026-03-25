«Αλμυρό» το τραπέζι της 25ης Μαρτίου

Με «μουδιασμένη» διάθεση αναμένεται να τιμήσουν την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου τα ελληνικά νοικοκυριά, στη σκιά της μεγάλης αβεβαιότητας που γεννά η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Με τη διάρκεια του πολέμου να μετρά σχεδόν τέσσερις εβδομάδες και την κυβέρνηση να έχει ανακοινώσει ήδη δύο γύρους έκτακτων μέτρων, οι Έλληνες καταναλωτές στρώνουν δειλά δειλά σήμερα τραπέζι. Το δε παραδοσιακό έδεσμα της ημέρας, ο μπακαλιάρος, έχει πάρει την ανιούσα, ενώ την ίδια ώρα, τα ελληνικά νοικοκυριά αδυνατούν να διαχειριστούν ένα νέο κύμα ακρίβειας, μετά το ήδη αυξημένο κόστος διαβίωσης λόγω των αλλεπάλληλων κρίσεων των τελευταίων ετών.

