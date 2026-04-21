ALUMIL: Βιοκλιματικές πέργκολες υψηλής αντοχής και μοντέρνας αισθητικής

Οι βιοκλιματικές πέργκολες της ALUMIL αποτελούν μια ολοκληρωμένη λύση σκίασης και αισθητικής αναβάθμισης για σύγχρονους εξωτερικούς χώρους, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία, κορυφαία ποιότητα κατασκευής και ευκολία εγκατάστασης. Οι λύσεις αυτές διατίθενται μέσω της GLM Outdoor Solutions, αποκλειστικού συνεργάτη της ALUMIL.

Ασύγκριτη ποιότητα, ευελιξία και αυτοματισμοί για μέγιστη άνεση

Οι βιοκλιματικές πέργκολες SMARTIA PG120P MYKONOS, SMARTIA PG160P SANTORINI και η SMARTIA PG115P ITHACA, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αρχιτεκτονικών εφαρμογών, από κατοικίες έως projects ξενοδοχειακών και επαγγελματικών εγκαταστάσεων. Προσφέρουν ευελιξία σχεδιασμού, υψηλή αντοχή, κορυφαία αισθητική και πληθώρα επιλογών σε χρώματα, φινιρίσματα, τυπολογίες, ενώ οι κινητές περσίδες ρυθμίζουν το φως και τον αερισμό, δημιουργώντας άνετους εξωτερικούς χώρους καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Επιπλέον, μπορούν να συνδυαστούν με μια σειρά από πρόσθετα στοιχεία και αυτοματισμούς, όπως το σύστημα Sliding Glass με ZIP Screen για στεγανότητα και άνεση, αυτοματισμούς στην κίνηση των περσίδων, αισθητήρες για καιρικά φαινόμενα, φωτισμό LED κ.α. – λειτουργίες ελεγχόμενες με τηλεχειρισμό.

Με τα έτοιμα kits, οι πέργκολες στήνονται κατευθείαν στον χώρο του έργου

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των συστημάτων είναι ο τρόπος διάθεσής τους στην αγορά. Οι πέργκολες παραδίδονται στον κατασκευαστή αλουμινίου σε έτοιμα kits, πλήρως μελετημένα και σχεδιασμένα για άμεση εγκατάσταση. Σε αντίθεση με άλλες λύσεις της αγοράς που παρέχονται «με το μέτρο» και απαιτούν εργασίες στον χώρο του κατασκευαστή, τα kits της ALUMIL επιτρέπουν τη μεταφορά της πέργκολας απευθείας από την παραγωγή στον χώρο του έργου, έτοιμη για εγκατάσταση. Έτσι, μειώνεται σημαντικά ο χρόνος προετοιμασίας και εγκατάστασης, ενώ περιορίζονται τα κόστη εργασίας και η ανάγκη για πρόσθετες κατασκευαστικές διαδικασίες.

Με τις λύσεις αυτές, η ALUMIL προσφέρει ένα ολοκληρωμένο προϊόν που συνδυάζει τεχνολογική υπεροχή, ευκολία εφαρμογής και υψηλή προστιθέμενη αξία για κάθε έργο.