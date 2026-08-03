Άμεσες αποζημιώσεις σε πληγέντες από τις φωτιές: Τι ισχύει για επιχειρήσεις και αγρότες

Αμέτρητες είναι οι ζημιές από τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές που ταλαιπωρήθηκαν από τις φωτιές, και ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος προανήγγειλε άμεσα αποζημιώσεις στους πληγέντες.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι στόχος είναι η γρήγορη επιστροφή των πληγέντων στην κανονικότητα, ενώ παράλληλα έκανε ειδική αναφορά στις δύσκολες συνθήκες, κάτω από τις οποίες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο των δύο πιλότων των ελικοπτέρων BELL στην Ψάθα, καθώς και των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους.

«Τιμούμε αυτούς τους πέντε ήρωες που έπεσαν στη μάχη απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα», είπε, σημειώνοντας ότι η Πολιτεία βρίσκεται δίπλα στους πολίτες που μέσα σε λίγες ώρες είδαν τη ζωή τους να αλλάζει.

Αν και δήλωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους στόλους πυρόσβεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χαρακτήρισε τη μάχη με τις φλόγες «άνιση».

Αυτοψίες και έκτακτα βοηθήματα προς τους πολίτες

Όπως δήλωσε ο υφυπουργός, και μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αρχίζουν οι αυτοψίες στις κατοικίες. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνισε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100%, τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες.

Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιοτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και τα 6.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς.

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Σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης, σημειώνοντας ότι με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου στο τέλος Αυγούστου οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, να καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να παρακολουθούν την πορεία των διαδικασιών μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Φωτιές: Τι προβλέπεται για τις επιχειρήσεις

Για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, ανέφερε ότι θα υπάρξει αντίστοιχο πλαίσιο στήριξης. Οι ζημιές στις κτιριακές υποδομές θα αντιμετωπιστούν όπως και στις κατοικίες, ενώ για εξοπλισμό και μηχανήματα προβλέπεται επιδότηση στο 70% της ζημιάς.

Παράλληλα, εξετάζονται μέτρα όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, ενώ αναμένεται η ανακοίνωση επιπλέον μέτρων μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, το απόγευμα.

Αποζημιώσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους μετά από καταγραφή του ΕΛΓΑ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον αγροτικό κόσμο, καθώς πολλές πληγείσες περιοχές είναι αγροτοδασικές. Ο υφυπουργός σημείωσε ότι ο ΕΛΓΑ θα αναλάβει την καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών στο φυτικό κεφάλαιο, ενώ θα εξεταστούν και οι αποζημιώσεις για κτηνοτρόφους που έχασαν ζώα και περιουσιακά στοιχεία.

Οι τελικές αποφάσεις για αγρότες και επιχειρήσεις αναμένονται μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

«Στόχος μας είναι η άμεση αποζημίωση των πληγέντων και η όσο το δυνατόν ταχύτερη επιστροφή των περιοχών στην κανονικότητα», υπογράμμισε ο κ. Κατσαφάδος.