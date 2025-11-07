Ανακαινίσεις ακινήτων: Πώς θα κερδίσετε έκπτωση φόρου έως 3.200 ευρώ το χρόνο μέχρι το 2031

Παρατείνεται έως και το τέλος του 2026 το μέτρο που προβλέπει έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ για δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής ή αισθητικής αναβάθμισης κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ενέργειας.Η έκπτωση φόρου κατανέμεται σε πέντε χρόνια, με ανώτατο ποσό μείωσης τα 3.200 ευρώ ετησίως. Η παράταση αφορά δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι εξοφλούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και τα παραστατικά έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ.
