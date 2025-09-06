Μενού

Ανακαινίζεται η ΞΕΝΙΑ Κύθνου: Το story του ιστορικού ακινήτου που φτάνει στον Όθωνα

Η ΞΕΝΙΑ Κύθνου έχει περάσει στα «χέρια» του Ισραηλινού επενδυτή, κ. Avraham Ravid.

Προ των πυλών είναι πλέον η εκκίνηση των εργασιών, ύψους περίπου των 30 εκατ. ευρώ, στο παλιό ΞΕΝΙΑ Κύθνου για την ανακαίνιση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, με ορίζοντα 2-3 ετών, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς.

Ο Ισραηλινός επενδυτής κ. Avraham Ravid εξασφάλισε την έκδοση της άδειας από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), σχεδιάζοντας να εκκινήσει σύντομα τις εργασίες για την αποκατάσταση του ιστορικού ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr.

