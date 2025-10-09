Ανακύκλωση: Στις ράγες μετά από καθυστέρηση μπαίνει το DRS - Tι αλλάζει για τους καταναλωτές

Στις ράγες, ύστερα από μεγάλη καθυστέρηση, μπαίνει το σύστημα DRS (Σύστημα Επιστροφής Εγγύησης) καθώς ιδρύεται ο πολυαναμενόμενος φορέας διαχείρισης, ο DRS Hellas ο οποίος θα ενεργοποιήσει την εγγυοδοτική ανακύκλωση στην Ελλάδα. Ο νέος φορέας θα συντονίσει ένα σύστημα όπου οι καταναλωτές που αγοράζουν ποτά σε πλαστικά μπουκάλια (PET) και κουτιά αλουμινίου χωρητικότητας έως 3 λίτρα θα ενθαρρύνονται να επιστρέφουν τις άδειες συσκευασίες σε κατάλληλο μέρος συλλογής και να παίρνουν πίσω το ποσό της εγγύησης που πλήρωσαν έμμεσα κατά την αρχική αγορά του προϊόντος (0,10-0,15 ευρώ).

