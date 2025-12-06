Μενού

Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ.

Κόσμος στην Ερμού
Κόσμος στα εμπορικά καταστήματα της Ερμού | Eurokinissi
Το εορταστικό ωράριο ξεκινά και μαγαζιά και σούπερ μάρκετ αναμένεται να ανοίξουν για κάποιες Κυριακές του Δεκεμβρίου. 

Συγκεκριμένα η πρώτη Κυριακή που θα παραμείνουν ανοιχτά θα είναι στις 14 Δεκεμβρίου.

Αναλυτκότερα το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στην Αθήνα: 

  • Πέμπτη, 11/12/2025, 09:00-21:00
  • Παρασκευή, 12/12/2025, 09:00-21:00
  • Σάββατο, 13/12/2025, 09:00-16:00
  • Κυριακή, 14/12/2025, 11:00-16:00
  • Δευτέρα, 15/12/2025, 09:00-16:00
  • Τρίτη, 16/12/2025, 09:00-21:00
  • Τετάρτη, 17/12/2025, 09:00-21:00
  • Πέμπτη, 18/12/2025, 09:00-21:00
  • Παρασκευή, 19/12/2025, 09:00-21:00
  • Σάββατο, 20/12/2025, 09:00-18:00
  • Κυριακή, 21/12/2025, 11:00-18:00
  • Δευτέρα, 22/12/2025, 09:00-21:00
  • Τρίτη, 23/12/2025, 09:00-21:00
  • Τετάρτη, 24/12/2025, 09:00-18:00
  • Πέμπτη, 25/12/2025, ΑΡΓΙΑ
  • Παρασκευή, 26/12/2025, ΑΡΓΙΑ
  • Σάββατο, 27/12/2025, 09:00-18:00
  • Κυριακή, 28/12/2025, 11:00-18:00
  • Δευτέρα, 29/12/2025, 09:00-21:00
  • Τρίτη, 30/12/2025, 09:00-21:00
  • Τετάρτη, 31/12/2025, 09:00-18:00
  • Πέμπτη, 01/01/2026, ΑΡΓΙΑ
  • Παρασκευή, 02/01/2026, ΚΛΕΙΣΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ