Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά

Το εορταστικό ωράριο ξεκινά και μαγαζιά και σούπερ μάρκετ αναμένεται να ανοίξουν για κάποιες Κυριακές του Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα η πρώτη Κυριακή που θα παραμείνουν ανοιχτά θα είναι στις 14 Δεκεμβρίου.

Αναλυτκότερα το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στην Αθήνα:

Πέμπτη, 11/12/2025, 09:00-21:00

Παρασκευή, 12/12/2025, 09:00-21:00

Σάββατο, 13/12/2025, 09:00-16:00

Κυριακή, 14/12/2025, 11:00-16:00

Δευτέρα, 15/12/2025, 09:00-16:00

Τρίτη, 16/12/2025, 09:00-21:00

Τετάρτη, 17/12/2025, 09:00-21:00

Πέμπτη, 18/12/2025, 09:00-21:00

Παρασκευή, 19/12/2025, 09:00-21:00

Σάββατο, 20/12/2025, 09:00-18:00

Κυριακή, 21/12/2025, 11:00-18:00

Δευτέρα, 22/12/2025, 09:00-21:00

Τρίτη, 23/12/2025, 09:00-21:00

Τετάρτη, 24/12/2025, 09:00-18:00

Πέμπτη, 25/12/2025, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή, 26/12/2025, ΑΡΓΙΑ

Σάββατο, 27/12/2025, 09:00-18:00

Κυριακή, 28/12/2025, 11:00-18:00

Δευτέρα, 29/12/2025, 09:00-21:00

Τρίτη, 30/12/2025, 09:00-21:00

Τετάρτη, 31/12/2025, 09:00-18:00

Πέμπτη, 01/01/2026, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή, 02/01/2026, ΚΛΕΙΣΤΑ