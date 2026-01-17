Ανατροπή σε μισθούς και συντάξεις το 2026: Στα 920 ευρώ ο κατώτατος, αυξήσεις και φοροελαφρύνσεις

Η οικονομική πολιτική του 2026 φέρνει σημαντικές ανατροπές για εργαζομένους, ανέργους, συνταξιούχους και ιδιοκτήτες ακινήτων. Η κυβέρνηση αναμένεται μέσα στον Μάρτιο να «κλειδώσει» τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2026 και θα διαμορφωθεί στα 920 ευρώ.

Η αναπροσαρμογή αυτή συμπαρασύρει σειρά επιδομάτων και αποδοχών, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη αλλαγές και στις συντάξεις.

Κατώτατος μισθός: Τι αλλάζει από 1η Απριλίου 2026

Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται εντός Μαρτίου, με την αύξηση να επηρεάζει:

τις αποδοχές εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων,

το επίδομα ανεργίας,

το επίδομα μητρότητας,

τις υπερωρίες,

τον κατώτατο μισθό στο Δημόσιο όπου εφαρμόζονται αντίστοιχες κλίμακες.

Η αύξηση στα 920 ευρώ ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα και αναπροσαρμόζει αυτόματα όλα τα επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό.

Συντάξεις: Αυξήσεις και κατάργηση προσωπικής διαφοράς

Από τον Ιανουάριο του 2025 έχουν ήδη καταβληθεί αυξημένες συντάξεις σε δικαιούχους Δημοσίου, ΙΚΑ και ΝΑΤ, με παράλληλη μείωση της προσωπικής διαφοράς.

Για το 2026 προβλέπονται:

νέα αύξηση τον Δεκέμβριο του 2026,

αναπροσαρμογή βάσει πληθωρισμού και ανάπτυξης,

σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Για τα αναδρομικά, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει νεότερη επίσημη ενημέρωση για καθολική καταβολή.