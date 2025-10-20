Μενού

Ανελκυστήρες: «Φάκα» για τα «μαύρα» η πιστοποίηση των ασανσέρ

Υπολογίζεται ότι περίπου ένας τους τρεις ανελκυστήρες λειτουργεί χωρίς να έχει δηλωθεί επίσημα.

Η υποχρέωση πιστοποίησης όλων των ανελκυστήρων της χώρας, η οποία θα αρχίσει να υλοποιείται εφόσον ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική δήλωση των ασανσέρ στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων του υπουργείου Ανάπτυξης δεν επισύρει μόνο επιπλέον υποχρεώσεις και κόστη για τους καταναλωτές, αλλά έχει ταράξει και τα νερά σε έναν ολόκληρο κλάδο.

