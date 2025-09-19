Ανελκυστήρες: Οι συνήθεις εργασίες που απαιτούνται για την πιστοποίηση

Ο δρόμος για τις πιστοποιήσεις στους ανελκυστήρες της χώρας έχει ανοίξει αρχής γενομένης από την καταχώριση των ασανσέρ στο «Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων», την πλατφόρμα του υπουργείου Ανάπτυξης.
Οι διαχειριστές, ιδιοκτήτες ή τεχνικοί/συντηρητές έχουν προθεσμία μέχρι τις 30 Νοεμβρίου να καταχωρίσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για τους ανελκυστήρες που βρίσκονται υπό την ευθύνη τους.
