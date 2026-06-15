Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το «Ανακαινίζω - Νοικιάζω»: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση

Ανοίγει σήμερα (15/6) η πλατφόρμα «Ανακαινίζω - Νοικιάζω», στον gov.gr.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σήμερα η πλατφόρμα ανοίγει για να δει κανείς αν είναι επιλέξιμος, ενώ οι αιτήσεις ξεκινούν από τον Σεπτέμβριο.

Πρόκειται για ένα μεγάλο πρόγραμμα ύψους, 500.000.000 ευρώ. Προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, αν η κατοικία είναι έως 120 τετραγωνικά μέτρα.

Σύμφωνα με το Action 24, η επιδότηση μπορεί να καλύψει το 90 - 95% του κόστους. Το μέγιστο ποσοστό επιδότησης αφορά κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες και άτομα με αναπηρία.

Στόχος του προγράμματος είναι η γενική ανακαίνιση και όχι μόνο η ενεργειακή αναβάθμιση.

Ανακαινίζω - Νοικιάζω: Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κατοικίες με οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως το τέλος του 1990, εμβαδού έως 120 τετραγωνικών μέτρων. Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες το όριο αυξάνεται στα 150 τετραγωνικά μέτρα.

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Το πρόγραμμα περιλμβάνει κάθε είδους ανακαίνιση: υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, κουζίνα, μπάνιο και βαψίματα.

Επιπλέον, οι κατοικίες θα πρέπει να ανήκουν έως την ενεργειακή κατηγορία Γ, να μην έχουν ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και να μην είναι καταχωρημένες σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν κατοικίες που είτε παραμένουν κενές κατά τη διετία 2024-2025 είτε κατοικούνται.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιείται σταδιακά. Προτεραιότητα θα δοθεί στις αιτήσεις που αφορούν χαμηλότερα ποσά επιδότησης, ενώ στη συνέχεια θα εξετάζονται αιτήσεις που προσεγγίζουν το ανώτατο όριο ενίσχυσης των 36.000 ευρώ.