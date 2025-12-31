Μενού

Αντίστροφη μέτρηση για τις νέες φορολογικές δηλώσεις

Η υποβολή των βεβαιώσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE. Tι προβλέπει η απόφαση Πιτσιλή.

forologikes-diloseis
Φορολογικές δηλώσεις | Shutterstock
Τα στοιχεία για τις φορολογικές δηλώσεις του 2026 ξεκινά να συγκεντρώνει η ΑΑΔΕ, καλώντας εργοδότες, φορείς του δημοσίου και τράπεζες να αποστείλουν έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026 τις βεβαιώσεις για τις αποδοχές και τα λοιπά εισοδήματα που απέκτησαν οι φορολογούμενοι το 2025.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
 

