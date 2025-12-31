Αντίστροφη μέτρηση για τις νέες φορολογικές δηλώσεις

Τα στοιχεία για τις φορολογικές δηλώσεις του 2026 ξεκινά να συγκεντρώνει η ΑΑΔΕ, καλώντας εργοδότες, φορείς του δημοσίου και τράπεζες να αποστείλουν έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026 τις βεβαιώσεις για τις αποδοχές και τα λοιπά εισοδήματα που απέκτησαν οι φορολογούμενοι το 2025.
