Απίστευτες δηλώσεις για την επιστροφή ενοικίου: 10 ευρώ για 111 τ.μ στο Περιστέρι

Αίσθηση προκαλούν τα μικρά ποσά στην επιστροφή ενοικίου που έλαβε πλήθος ενοικιαστών, ποσά που βασίζονται ωστόσο στα ποσά ενοικίου που δηλώθηκαν από τους ίδιους τους μισθωτές στις φορολογικές δηλώσεις έτους 2025, για το φορολογικό έτος 2024.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε ορισμένες περιπτώσεις προέκυψαν χαμηλότερες καταβολές, οι οποίες οφείλονται σε λανθασμένη ή ελλιπή δήλωση της ετήσιας δαπάνης ενοικίου από τον ενοικιαστή.

Εννέα ακραίες περιπτώσεις δηλωθέντων ποσών

Σύμφωνα με το υπουργείο, υπήρχαν και ακραίες περιπτώσεις με πολύ μικρά δηλωθέντα ενοίκια. Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα όπου δηλώθηκαν εξαιρετικά μικρά ποσά τόσο στο Ε1 όσο και στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο:

Αιγάλεω: 88 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 10 ευρώ ⁠Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης: 66 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 10 ευρώ ⁠Γαλάτσι: 62 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 25 ευρώ ⁠Ίλιον: 75 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 20 ευρώ ⁠Άγιος Δημήτριος: 30 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 10 ευρώ ⁠Ηλιούπολη: 133 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 20 ευρώ ⁠Χαλάνδρι: 119 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 30 ευρώ ⁠Νέα Κυδωνία (Χανιά): 107 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 5 ευρώ ⁠Περιστέρι: 111 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 10 ευρώ

Νέα δυνατότητα για υποβολή τροποποιητικής δήλωσης

Λόγω της κατάστασης, δίνεται δεύτερη δυνατότητα διόρθωσης μέσω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Ε1 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025. Μετά τις προβλεπόμενες διασταυρώσεις, θα αποδοθεί στους δικαιούχους το πρόσθετο ποσό που δικαιούνται.

Όσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα οδηγήσουν σε πληρωμή έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN στην ΑΑΔΕ καλούνται να το πράξουν άμεσα ώστε να ολοκληρωθεί η καταβολή. Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι δεν είναι δυνατή η απόδοση ενίσχυσης για ενοίκια που δεν έχουν δηλωθεί και ότι η ακριβής καταγραφή της πραγματικής δαπάνης ενοικίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή εφαρμογή του μέτρου και την προστασία του συμφέροντος των πολιτών.

Πού απευθύνονται οι πολίτες για την επιστροφή ενοικίου

Από την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, οι δικαιούχοι μπορούν να καλούν στο 1521 της ΑΑΔΕ για διευκρινίσεις.

Όσοι πολίτες θεωρούν ότι έχουν υποβάλλει λανθασμένα στοιχεία στη δήλωση Ε1 μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική άμεσα ώστε να συμπεριληφθούν στις επόμενες καταβολές.

Η επιστροφή καταβάλλεται αυτόματα στον ΙΒΑΝ που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται αίτηση. Επιπλέον όσοι δικαιούχοι δεν είχαν δηλώσει ΙΒΑΝ μπορούν να το πράξουν άμεσα ώστε να πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές καταβολές.

Ειδικές περιπτώσεις – Υποβολή δικαιολογητικών έως 31 Δεκεμβρίου: Επιπροσθέτως όπως προβλέπει το άρθρο 8 της Α 1132/2025, σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται η υποβολή δικαιολογητικών μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην πλατφόρμα myAADE, έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους καταβολής, ώστε να ολοκληρωθεί η ενίσχυση.