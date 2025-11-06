Απίστευτο κι όμως ελληνικό: Σπίτι δηλώθηκε 20 φορές στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»

Απάτες και ψευδείς δηλώσεις εντοπίστηκαν στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής. Οι έλεγχοι αποκάλυψαν, μεταξύ άλλων, ένα σπίτι που εμφανίστηκε σε αιτήσεις είκοσι διαφορετικών ατόμων, καθώς και δεκάδες περιπτώσεις με ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία.

Το πρόγραμμα, που έχει στόχο να επαναφέρει κενές κατοικίες στη μακροχρόνια μίσθωση, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με απόπειρες εξαπάτησης, τις οποίες το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και η ΗΔΙΚΑ προσπαθούν να αποτρέψουν μέσω διασταυρώσεων σε πραγματικό χρόνο.

Μέχρι τις 24 Οκτωβρίου, είχαν εγκριθεί 3.794 αιτήσεις, ενώ 2.978 απορρίφθηκαν, κυρίως λόγω ψευδών δηλώσεων στο Ε9. Τα ευρήματα περιλαμβάνουν ίδιες ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή αριθμούς τηλεφώνου σε πολλαπλές αιτήσεις, λάθη στα στοιχεία ιδιοκτησίας, αλλά και απόπειρες ένταξης ακινήτων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για ενοικίαση. Εντοπίστηκαν επίσης πολλές δηλώσεις για ακίνητα εκτός σχεδίου, όπου οι έλεγχοι είναι πιο περίπλοκοι.

Το πρόγραμμα προσφέρει επιδότηση έως 50% του κόστους ανακαίνισης, με ανώτατο ποσό 10.000 ευρώ, υπό τον όρο ότι το ακίνητο θα μισθωθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτό το ισχυρό οικονομικό κίνητρο, σε συνδυασμό με τη γρήγορη διαδικασία, φαίνεται πως προσέλκυσε και επιτήδειους — με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ακίνητο που δηλώθηκε είκοσι φορές από διαφορετικούς αιτούντες.

Αυξημένη κινητικότητα παρατηρήθηκε στον Έβρο, όπου κατατέθηκαν αιτήσεις για ακατάλληλα κτίσματα ή για ακίνητα που δεν πληρούσαν τις τεχνικές προδιαγραφές. Ο τεχνικός σύμβουλος του προγράμματος, σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, μπλοκάρει τέτοιες περιπτώσεις πριν από την εκταμίευση των χρημάτων, προτείνοντας απορρίψεις ή ανακλήσεις εγκρίσεων.

Η κυβέρνηση δηλώνει ότι οι διασταυρώσεις με το Ε9 θα ενταθούν και ότι οι αιτήσεις με ανακριβή στοιχεία θα απορρίπτονται αυτόματα, ώστε οι πόροι να κατευθυνθούν στους πραγματικούς ιδιοκτήτες που επιθυμούν να ανακαινίσουν και να διαθέσουν τα ακίνητά τους στην αγορά, ενισχύοντας έτσι την προσφορά κατοικιών.