Το απίστευτο ποσό που χάνουμε κάθε χρόνο από το πορτοφόλι μας λόγω ρευματοκλοπών

Το κόστος της ρευματοκλοπής ετησίως αγγίζει τα 450 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που μας αφήνει όλους με το στόμα ανοιχτό.
Αν κανείς, κάνει τα μαθηματικά, το αποτέλεσμα θα τον εκπλήξει: οι συνεπείς καταναλωτές πληρώνουν 60 ευρώ από την «τσέπη» τους κάθε χρόνο, κάτι που ισούται περίπου με ένα λογαριασμό τον χρόνο.
Μιλώντας με νούμερα, ο Μιχάλης Καλογιαννάκης, ενεργειακός επιθεωρητής αναφέρει στον ΣΚΑΙ, ότι το 2012 - 2013 ήταν στο 1% της ενέργειας ενώ τώρα έχει φτάσει στο 5%.
Όπως εξηγεί είναι και ο λόγος που έχουν τοποθετηθεί έξυπνοι μετρητές. Επειδή όμως πολλοί δεν έχουν άλλη επιλογή λόγω παλιών καλωδίων, ο ΔΕΔΔΗΕ φαίνεται να ξεκινάει 15.000 επανελέγχους σε πρόστιμα που είχαν επιβληθεί στο παρελθόν. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες ρευματοκλοπές γίνονται από ιδιώτες και όχι από επιχειρήσεις.
- Πέντε εντυπωσιακές γυμνάστριες που γνωρίσαμε στα '90s μέσα από την τηλεόραση τότε και σήμερα
- Survivor: «Έχεις καμία σχέση με τον Λιάγκα;» - H ερώτηση του Λιανού που έφερε την πιο επική ατάκα για φέτος
- Πάνος Ρούτσι: «Γενική απεργία 27 με 28 Φλεβάρη, να τελειώνουμε με αυτή την κυβέρνηση»
- Έγκλημα στη Ζάκυνθο: Η 19χρονη που ξεκλήρισε την οικογένειά της για να το σκάσει με τον παππού της
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.