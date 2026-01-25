Μενού

Το απίστευτο ποσό που χάνουμε κάθε χρόνο από το πορτοφόλι μας λόγω ρευματοκλοπών

Πόσα χρήματα «βάζουν από την τσέπη» τους οι καταναλωτές εξαιτίας των ρευματοκλοπών. Το αποτέλεσμα που μας άφησε άφωνους.

ρευματοκλοπή
Μετρητές ρεύματος | ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
Το κόστος της ρευματοκλοπής ετησίως αγγίζει τα 450 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που μας αφήνει όλους με το στόμα ανοιχτό. 

Αν κανείς, κάνει τα μαθηματικά, το αποτέλεσμα θα τον εκπλήξει: οι συνεπείς καταναλωτές πληρώνουν 60 ευρώ από την «τσέπη» τους κάθε χρόνο, κάτι που ισούται περίπου με ένα λογαριασμό τον χρόνο. 

Μιλώντας με νούμερα, ο Μιχάλης Καλογιαννάκης, ενεργειακός επιθεωρητής αναφέρει στον ΣΚΑΙ, ότι το 2012 - 2013 ήταν στο 1% της ενέργειας ενώ τώρα έχει φτάσει στο 5%. 

Όπως εξηγεί είναι και ο λόγος που έχουν τοποθετηθεί έξυπνοι μετρητές. Επειδή όμως πολλοί δεν έχουν άλλη επιλογή λόγω παλιών καλωδίων, ο ΔΕΔΔΗΕ φαίνεται να ξεκινάει 15.000 επανελέγχους σε πρόστιμα που είχαν επιβληθεί στο παρελθόν. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες ρευματοκλοπές γίνονται από ιδιώτες και όχι από επιχειρήσεις.
 

