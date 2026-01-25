Το απίστευτο ποσό που χάνουμε κάθε χρόνο από το πορτοφόλι μας λόγω ρευματοκλοπών

Το κόστος της ρευματοκλοπής ετησίως αγγίζει τα 450 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που μας αφήνει όλους με το στόμα ανοιχτό.

Αν κανείς, κάνει τα μαθηματικά, το αποτέλεσμα θα τον εκπλήξει: οι συνεπείς καταναλωτές πληρώνουν 60 ευρώ από την «τσέπη» τους κάθε χρόνο, κάτι που ισούται περίπου με ένα λογαριασμό τον χρόνο.

Μιλώντας με νούμερα, ο Μιχάλης Καλογιαννάκης, ενεργειακός επιθεωρητής αναφέρει στον ΣΚΑΙ, ότι το 2012 - 2013 ήταν στο 1% της ενέργειας ενώ τώρα έχει φτάσει στο 5%.

Όπως εξηγεί είναι και ο λόγος που έχουν τοποθετηθεί έξυπνοι μετρητές. Επειδή όμως πολλοί δεν έχουν άλλη επιλογή λόγω παλιών καλωδίων, ο ΔΕΔΔΗΕ φαίνεται να ξεκινάει 15.000 επανελέγχους σε πρόστιμα που είχαν επιβληθεί στο παρελθόν. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες ρευματοκλοπές γίνονται από ιδιώτες και όχι από επιχειρήσεις.

