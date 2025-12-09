Απλησίαστες οι τιμές των χριστουγεννιάτικων γλυκών: Έως και 21 ευρώ το κιλό τα μελομακάρονα

Στα ύψη είναι οι τιμές φέτος και το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι όπως όλα δείχνουν θα είναι κατά πολύ ακριβότερο, από το 2024.

Εκτός από το κρέας που αυξήθηκε κατά πολύ το 2025, «αλμυρά» θα είναι και τα χριστουγεννιάτικλα γλυκά.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 η τιμή πώλησης των παραδοσιακών γλυκών έχει ανέβει ένα και δύο ευρώ το κιλό από πέρυσι.

Αναλυτικά οι τιμές κυμαίνονται ως εξής:

Από 14 έως 21 ευρώ το κιλό τα μελομακάρονα

Από 15 μέχρι 18 ευρώ το κιλό οι κουραμπιέδες

Από 12 μέχρι 18 ευρώ το κιλό οι δίπλες

Οι αρτοπιοί δηλώνουν ότι η ανατίμηση οφείλεται στην αύξηση των τιμών των πρώτων υλών από το 2024.

Μάλιστα, οι καταναλωτές φέρεται να επιλέγουν μικρότερες ποσότητες προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οικονομικά.

Χριστουγεννιάτικα γλυκά: Ακόμα πιο ακριβές οι εκδοχές με σοκολάτα

Ακόμα πιο ακριβά είναι τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες με σοκολάτα λόγω της αύξησης της τιμής του κακάο.

Οι τιμές ενδεικτικά:

Στα 16 ευρώ τα μελομακάρονα με μαύρη σοκολάτα

Στα 19 ευρώ το κιλό οι Κουραμπιέδες με μπουένο

Στα 19 ευρώ τα μελομακάρονα με σοκολάτα ντουμπάι