Από 31 Αυγούστου το «ψαλίδι» στις τιμές βασικών προϊόντων στο σούπερ μάρκετ

Όλο και περισσότεροι κωδικοί προστίθενται στη λίστα των βασικών προϊόντων που θα διατίθενται με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου, μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους της αγοράς.

Στόχος είναι οι μειώσεις να αφορούν όσο το δυνατόν περισσότερα βασικά είδη διατροφής και νοικοκυριού, προκειμένου να περιοριστεί το κόστος για τα νοικοκυριά.

Μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί στη συμφωνία περίπου 1.100 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, με τις μειώσεις να ισχύουν για τέσσερις μήνες.

Τα προϊόντα που βρίσκονται στη λίστα

Στη λίστα περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής και καθημερινής χρήσης, όπως κρέας, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη.

Για τους καταναλωτές, ακόμη και μια περιορισμένη μείωση στο συνολικό κόστος των αγορών μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο. Όπως επισημαίνεται, μια εξοικονόμηση της τάξης των 30, 40 ή και 50 ευρώ τον μήνα από το σούπερ μάρκετ μπορεί να αποτελέσει σημαντική ανάσα για ένα οικογενειακό εισόδημα.

Στη συμφωνία έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καθώς και περισσότεροι από 60 προμηθευτές, με τις προσφορές να διαμορφώνονται κατά μέσο όρο κοντά στο 7%.

Την ίδια ώρα, στόχος της κυβέρνησης είναι να διατηρηθεί σε αρνητικό επίπεδο ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Τον Ιούλιο διαμορφώθηκε στο -0,3%, ενώ σύμφωνα με στοιχεία του Reuters, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον περασμένο μήνα διαμορφώθηκε στο -0,47%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2024.

Στην αποκλιμάκωση των τιμών αναμένεται να συμβάλει και η καλή φετινή αγροτική παραγωγή. Η απουσία έντονων καιρικών φαινομένων, όπως το χαλάζι, έχει ευνοήσει τις καλλιέργειες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες τιμές για τους παραγωγούς και, τελικά, για τους καταναλωτές.