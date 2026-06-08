Μενού

Από ένα κατάστημα, έγινε CEO και έχτισε «αυτοκρατορία» - Πώς τα κατάφερε

Mε το πτυχίο στα χρηματοοικονομικά και την αστροφυσική στα χέρια από το Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσινγκτον, ήθελε πάντα να γίνει επιχειρηματίας.

Reader symbol
Newsroom
Παγωτό Pixabay
Παγωτό | Pixabay
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Στα 23 του, ο Νιλ Χέρσμαν γνώριζε ήδη ότι δεν ήταν προορισμένος για μια καριέρα στα χρηματοοικονομικά. «Τα χρήματα ήταν υπέροχα», υπογράμμισε αναφερόμενος στο διάστημα που εργάστηκε για μια εταιρεία διαχείρισης assets της Νέας Υόρκης, αφότου αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο. «Αλλά καθόμουν μπροστά σε έναν υπολογιστή όλη μέρα» πρόσθεσε σύμφωνα με το Reuters.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ