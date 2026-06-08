Από ένα κατάστημα, έγινε CEO και έχτισε «αυτοκρατορία» - Πώς τα κατάφερε

Στα 23 του, ο Νιλ Χέρσμαν γνώριζε ήδη ότι δεν ήταν προορισμένος για μια καριέρα στα χρηματοοικονομικά. «Τα χρήματα ήταν υπέροχα», υπογράμμισε αναφερόμενος στο διάστημα που εργάστηκε για μια εταιρεία διαχείρισης assets της Νέας Υόρκης, αφότου αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο. «Αλλά καθόμουν μπροστά σε έναν υπολογιστή όλη μέρα» πρόσθεσε σύμφωνα με το Reuters.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

