Από τη Βρετανία έως την Αυστραλία: Ποιες χώρες απαγόρευσαν τις ελληνικές εισαγωγές κρέατος λόγω αφθώδους πυρετού

Μέχρι στιγμής, επτά χώρες εκτός ΕΕ έχουν απαγορεύσει τις ελληνικές εισαγωγές κρέατος λόγω αφθώδους πυρετού. Την ίδια στιγμή εξετάζουν και απαγόρευση γαλακτοκομικών.

Η Βαρβάκειος Αγορά κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων | ;ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI
Ο αφθώδης πυρετός, ξεπερνά τα όρια της Λέσβου και του Βορείου Αιγαίου και εξελίσσεται σε ένα πρόβλημα που απειλεί την οικονομία της χώρας. 

Συγκεκριμένα, η νόσος «βαραίνει» ήδη την ελληνική παραγωγή και τουλάχιστον επτά χώρες έχουν ήδη απαγορεύσει τις εισαγωγές κρέατος, με μοναδική εξαίρεση το νωπό και κατεψυγμένο κοτόπουλο. 

 

Σύμφωνα με το Mega, οι χώρες που προς το παρόν κάνουν εμπάργκο βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι οι εξής: 

  • Βρετανία
  • Σλοβακία 
  • Αυστραλία
  • Αλβανία 
  • Σερβία
  • Ιαπωνία 
  • Κίνα 

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι παραπάνω χώρες ενδέχεται να απαγορεύσουν και τις εισαγωγές των ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων


 

