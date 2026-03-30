Από την αντλία στα εισιτήρια και την ξαπλώστρα: Το «ντόμινο» αυξήσεων στον ελληνικό τουρισμό

Όπως ήταν αναμενόμενο, το «ντόμινο» αυξήσων στα καύσιμα και τις τιμές λόγω της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, ανησυχεί ιδιαίτερα επιχειρηματίες και εργαζόμενους στον τουρισμό, με φόβους για μείωσης της τουριστικής κίνησης, ειδικά της εγχώριας.

Όπως αναφέρει το MEGA, κύριος ύποπτος είναι η αισχροκέρδεια του λόμπι των καυσίμων. καθώς ακόμα και σε περιόδους καθοδικών ανατιμήσεων, οι τιμές στην Ελλάδα φαίνεται να «θρονιάζονται» στα υψηλά κάθε τελευταίου κύματος αυξήσεων.

Φυσικά ο τουρισμός θα επηρεαστεί πολυπαραγοντικά από αυτή την τάση, καθώς η μεακύλιση του κόστους θα επηρεάσει τόσο τις τιμές διαμονής και κατανάλωσης των προορισμών αλλά και της πρόσβασης σε αυτούς.

Από το βαρέλι στον τουρισμό

Τη στιγμή που πολλοί πολίτες δηλώνουν ότι θα περικόψουν ακόμα και από τις καθημερινές μετακινήσεις τους, ακόμα μεγαλύτερους αναμένεται ο αντίκτυπος στις μετακινήσεις των διακοπών, οι οποίες περιλαμβάνουν από καύσιμα για μετακίνηση, τέλη διοδίων, ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια.

Ενδεικτικά, τιμές που έχουν καταγραεί στην Κρήτη, δείχνουν πως για ένα γέμισμα με 50 λίτρα αμόλυβδης, η τιμή ανεβαίνει από τα 94,3 ευρώ, σε 101,5 ευρώ. Παρόμοια, για ένα «φουλάρισμα» 50 λίτρων πετρελαίου, από τα 109,5 ευρώ η τιμή εκτοξεύεται στα 114,3 ευρώ.

Ενδεικτικές και οι δυσθεώρητες αυξήσεις στα αεροπορικά, αφού οι ανατιμήσεις ακόμα και στα low cost εισιτήρια, ουσιαστικά τα «ανεβάζουν» κατηγορία:

Αθήνα - Ρώμη: Από 20 ευρώ -> 36 ευρώ

Αθήνα - Κρακοβία: Από 24 ευρώ -> 26 ευρώ

Χανιά - Θεσσαλονίκη: Από 38 ευρώ -> 41 ευρώ

Και αν προσβλέπει κανείς σε ταξίδι με πλοίο, να οι τιμές των ακτοπλοϊκών για να μεταβεί μία οικογένεια με δύο παιδιά και ΙΧ από Πειραιά:

προς Πάρο: Τουλάχιστον 568 ευρώ

προς Χανιά: Τουλάχιστον 405 ευρώ

προς Τήνο: Τουλάχιστον 309 ευρώ