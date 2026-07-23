Από τον Μπετόβεν στη Μαρί Κιουρί: Οι προτάσεις για τα νέα χαρτονομίσματα - Ποια Ελληνίδα φιγουράρει στο 5ευρω

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποκάλυψε σήμερα (23/7) τις προτάσεις σχεδιασμού που προκρίθηκαν για την επόμενη σειρά τραπεζογραμματίων ευρώ και τα σχέδια οφείλουμε να πούμε ότι παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον.

Παράλληλα, ξεκίνησε μια δημόσια έρευνα καλώντας ανθρώπους από όλη την Ευρώπη να υποβάλουν τα σχόλιά τους. Αυτές οι προτάσεις σχεδιασμού βασίζονται σε δύο διαφορετικά θέματα - «Ευρωπαϊκός πολιτισμός» και «Ποτάμια και πουλιά» - και στα σχετικά μοτίβα που έχουν επιλεγεί για να τα απεικονίσουν.

Ten selected design proposals for the next series of euro banknotes have been unveiled.



Explore the proposals and tell us which ones you prefer.



Have your say https://t.co/VvcczFFxX3 pic.twitter.com/mZGWAdaz62 — European Central Bank (@ecb) July 23, 2026

«Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ είναι κάτι περισσότερο από ένα μέσο πληρωμής - είναι μια από τις πιο απτές εκφράσεις της Ευρώπης», δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ, Πρόεδρος της ΕΚΤ. «Μέσω σχεδίων που συνδυάζουν ομορφιά και νόημα, θα ενισχύσουν την κοινή μας ταυτότητα».

Οι προτάσεις που προκρίθηκαν είναι το αποτέλεσμα ενός διαγωνισμού σχεδιασμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελήφθησαν πάνω από 1.200 αιτήσεις από γραφίστες, 25 εκ των οποίων κλήθηκαν να δημιουργήσουν προτάσεις σχεδιασμού για ένα ή και τα δύο θέματα. Μια ανεξάρτητη κριτική επιτροπή αποτελούμενη από 21 εμπειρογνώμονες σε διαφορετικούς τομείς, όπως γραφιστική, επικοινωνία, νευροεπιστήμη και ιστορία, ο καθένας από τους οποίους προτάθηκε από μια κεντρική τράπεζα της ζώνης του ευρώ, επέλεξε στη συνέχεια δέκα προτάσεις σχεδιασμού.

Στην κατηγορία του πολιτισμού, στα νέα σχέδια, εντοπίζει κανείς τον Λούντβιχ βαν Μπετόβεν (10 ευρώ), η Μαρί Κιουρί (20 ευρώ), Μιγκέλ ντε Θερβάντες (50 ευρώ), Λεονάρντο ντα Βίντσι (100 ευρώ), Μπέρτα φον Ζούτνε (200 ευρώ). Στο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ, φιγουράρει η κορυφαία Ελληνοαμερικανίδα σοπράνο Μαρία Κάλλας.