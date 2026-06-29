Απογραφή ανελκυστήρων: Λήγει αύριο η προθεσμία – Τα «τσουχτερά» πρόστιμα έως 5.000 ευρώ

Τέλος χρόνου για χιλιάδες ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων. Την Τρίτη (30/6) εκπνέει οριστικά η προθεσμία για την υποχρεωτική απογραφή των ασανσέρ στην ψηφιακή πλατφόρμα elevator.mindev.gov.gr.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς, προειδοποιεί πως νέα παράταση δεν θα δοθεί, ενώ οι έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς ξεκινούν άμεσα.

Ποιους αφορά η ;

Η δήλωση γίνεται με κωδικούς Taxisnet και είναι υποχρεωτική για:

Πολυκατοικίες και κτίρια κατοικιών.

Γραφεία, ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους.

SOS: Η απογραφή πρέπει να γίνει ακόμη και αν ο ανελκυστήρας είναι ήδη πιστοποιημένος ή καταχωρημένος σε παλαιότερα μητρώα (π.χ. Δήμων).

Τα πρόστιμα ανά ανελκυστήρα

Από την 1η Ιουλίου, η μη συμμόρφωση επιφέρει διοικητικά πρόστιμα, ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου:

1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας

2.500 ευρώ για επαγγελματικά ή μεικτής χρήσης

5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το κοινό



Πέρα από τα πρόστιμα, η ηλεκτρονική απογραφή παράγει έναν μοναδικό αριθμό που αποτελεί την «ταυτότητα» του ασανσέρ. Ανελκυστήρες που δεν θα απογραφούν, δεν θα μπορούν πλέον να συντηρηθούν νόμιμα, καθώς οι τεχνικοί δεν θα έχουν δικαίωμα να υπογράψουν το βιβλίο συντήρησης.

Μετά τη λήξη της αυριανής προθεσμίας, το Υπουργείο θα ανακοινώσει κυλιόμενες ημερομηνίες, οι οποίες όμως θα αφορούν αποκλειστικά τον τεχνικό εκσυγχρονισμό των παλαιών συστημάτων και όχι την καταγραφή, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα.