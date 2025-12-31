Μενού

Απόλλων: «Κλειδώνουν» έως μέσα Απριλίου τα έργα για φθηνό «πράσινο» ρεύμα στους κοινωνικά ευάλωτους

Την έναρξη της πρώτης φάσης σηματοδότησε η υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), η οποία και άνοιξε τον δρόμο για τις δημοπρασίες.

Reader symbol
Newsroom
Λογαριασμός ρεύματος της ΔΕΗ
Χρήματα πάνω σε λογαριασμό της ΔΕΗ | EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
  • Α-
  • Α+

Μέχρι τα μέσα Απριλίου θα έχουν οριστικοποιηθεί τα έργα ΑΠΕ που θα εξασφαλίζουν χαμηλές τιμές ρεύματος στους κοινωνικά ευάλωτους και τα οποία θα προκριθούν από τις δύο μειοδοτικές δημοπρασίες που θα διεξαγάγει η Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΑΕΥ), μέσω της πρώτης φάσης του προγράμματος «Απόλλων».

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ