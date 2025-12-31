Απόλλων: «Κλειδώνουν» έως μέσα Απριλίου τα έργα για φθηνό «πράσινο» ρεύμα στους κοινωνικά ευάλωτους

Μέχρι τα μέσα Απριλίου θα έχουν οριστικοποιηθεί τα έργα ΑΠΕ που θα εξασφαλίζουν χαμηλές τιμές ρεύματος στους κοινωνικά ευάλωτους και τα οποία θα προκριθούν από τις δύο μειοδοτικές δημοπρασίες που θα διεξαγάγει η Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΑΕΥ), μέσω της πρώτης φάσης του προγράμματος «Απόλλων».
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Νέα στοιχεία για τον θάνατο του 19χρονου στη Ρόδο: «Η χειροβομβίδα δεν έσκασε στα χέρια του»
- Eπική Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Όταν η Κορομηλά πνιγόταν στα μπαλόνια και ο Σχοινάς έκανε πρόταση γάμου στη Γαρμπή
- Χάιντι Κλουμ: Ο φωτογραφικός φακός την «τσάκωσε» τόπλες σε παραλία της Καραϊβικής
- Επέστρεψε το έθιμο του «βαρελιού» μετά από 90 χρόνια - Πώς καθιερώθηκε
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.