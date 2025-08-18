Αρχίζει ο σχεδιασμός για τα μέτρα της ΔΕΘ: Για ποιους εξετάζονται φοροελαφρύνσεις και αυξήσεις μισθού

Σε ρυθμούς ΔΕΘ μπαίνει από αυτή την εβδομάδα η κυβέρνηση καθώς από την Τετάρτη (20/8) θα ξεκινήσουν οι συσκέψεις για τη σταδιακή οριστικοποίηση των μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στις 6 Σεπτεμβρίου με στόχευση τη μεσαία τάξη που σήκωσε μεγάλο βάρος την τελευταία δεκαετία.

Το οικονομικό πακέτο θα ανέρχεται στα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ όπως και πέρσι το οικονομικό επιτελείο θα σχεδιάσει ένα δεύτερο «καλάθι» που θα ισχύσει από τον Μάριο - Απρίλιο του 2026 και θα είναι συναρτώμενο του πρωτογενούς πλεονάσματος του τρέχοντος έτους μετά την επικύρωσή του από τη Eurostat.

Συνεπώς το τελικό πακέτο ενδέχεται να ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ.

ΔΕΘ - Φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη

Ορισμένες εκ των εξαγγελιών θεωρούνται «κλειδωμένες» ενώ άλλες παρεμβάσεις τελούν ακόμη υπό εξέταση για την υλοποίησή τους ή μη. Στα «σίγουρα» περιλαμβάνονται οι φοροελαφρύνσεις στη μεσαία τάξη με τις τελευταίες πληροφορίες να μιλούν για μία εφάπαξ ανάσα μέσω της αλλαγής της φορολογικής κλίμακας για εισοδήματα έως 40.000 ή 50.000 ευρώ το χρόνο, η οποία θα ισχύει για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2026 και θα δηλωθούν το 2027.

Εναλλακτικά - κατά τις ίδιες πηγές - εξετάζεται και η δημιουργία ενός χαμηλότερου της τάξης του 15% ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή (μεταξύ του 9% και 22%) για τα ετήσια εισοδήματα από 10.001 μέχρι 16.000 ευρώ.

Ενώ στο τραπέζι προς επεξεργασία έχει πέσει και το σενάριο αναπροσαρμογής στον ανώτερο συντελεστή του 44% που αφορά εισοδήματα από 40.000 και πάνω το χρόνο, είτε μέσω της μείωσης του συντελεστή είτε της αύξησης του ποσού πάνω από το οποίο θα ενεργοποιείται.

ΔΕΘ - Οικογένειες με παιδιά

Παράλληλα, επιδιώκοντας να δοθεί έμφαση στις οικογένειες με παιδιά υπό σκέψη τελεί και τη αύξηση του αφορολόγητου γι’ αυτές τις κατηγορίες πέρα από τα 1.000 ευρώ ανά παιδί που ισχύει από το 2024. Στον αντίποδα φέρεται να απορρίπτεται οριστικά η πιθανότητα τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας για τα εισοδήματα (αυτόματη προσαρμογή ανά έτος βάσει του πληθωρισμού) καθώς ενέχει μεγάλο ρίσκο για τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Στεγαστική κρίση

Για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης το «καλάθι» της ΔΕΘ φέρεται να έχει βέβαιο ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου», το οποίο σε συνδυασμό με την επιστροφή ενός ενοικίου από το Νοέμβριο που έχει ήδη εξαγγελθεί και την κοινωνική αντιπαροχή, θα επιχειρήσει να οδηγήσει σε πιο φθηνά ενοίκια.

Με ενδιαφέρον αναμένεται το τι θα αποφασίσει εντέλει η κυβέρνηση ως προς την παροχή κινήτρων για να βγουν στην αγορά τα κλειστά σπίτια. Πάντως όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι δεν θα επιβληθεί εντέλει ως αντικίνητρο ο αποκαλούμενος φόρος αδράνειας.

Συνταξιούχοι

Για τους χαμηλοσυνταξιούχους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες οι πληροφορίες αναφέρουν πως θα αναφερθεί στη ΔΕΘ η δυνατότητα αύξησης του μόνιμου επιδόματος των 250 ευρώ που θα δοθεί για πρώτη φορά φέτος το Νοέμβριο.

Ενώ ως προς εκείνους που έχουν προσωπική διαφορά το επικρατέστερο σενάριο αυτή τη στιγμή αφορά ένα συνδυασμό μερικής ή πλήρους κατάργησης ανάλογα την περίπτωση. Σίγουρη φυσικά είναι η καθιερωμένη ετήσια αύξηση 2,3-2,4% σε συνάρτηση με τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ.

Μισθοί

Σχετικά με την περαιτέρω ενίσχυση των εισοδημάτων που συνιστά δέσμευση του Πρωθυπουργού, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν σε νέο μισθολόγιο στις Ένοπλες Δυνάμεις με στόχο τις αυξήσεις στους μισθούς των στελεχών της.

«Κλειδωμένες» θεωρούνται επίσης οι αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών πιθανότατα στοχευμένα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και κλάδους.

Στα σίγουρα εντάσσονται επίσης οι οριζόντιες αυξήσεις 35 - 40 ευρώ το μήνα από 1/4/2026 στο δημόσιο, καθώς και η νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα, το ύψος της οποίας όμως δεν θα καθορίσει ο κ. Μητσοτάκης αφού οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν το Μάρτιο.

Η κυβέρνηση πάντως απορρίπτει σενάρια μείωσης του ΦΠΑ και επαναφοράς 13ης και 14ης σύνταξης και των αντίστοιχων δώρων στο δημόσιο.