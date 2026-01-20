Άρωμα ελληνικό στις διεθνείς αγορές – Σε ποιες χώρες επεκτείνονται οι μεγάλες αλυσίδες καφέ

Τα τελευταία χρόνια τα πιο ηχηρά ονόματα του κλάδου του καφέ κατακτούν ολοένα και περισσότερες αγορές του εξωτερικού, επιλέγοντας στρατηγικά να ανοίγουν υποκαταστήματα απ’ άκρη σ’ άκρη στον πλανήτη, προκειμένου να κάνουν ευρέως γνωστό το ελληνικό brand name στα πέρατα του κόσμου αλλά και να διεκδικήσουν σημαντικά μερίδια αγοράς από τη διεθνή πίτα.

Ο κλάδος του καφέ στην Ελλάδα έχει προ πολλού ξεπεράσει τα στενά όρια της χώρας, με τους βασικούς παίκτες να κάνουν ισχυρό «παιχνίδι» στο εξωτερικό, με όχημα και απόλυτο σύμμαχο τη μέθοδο της δικαιόχρησης (franchise).

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

