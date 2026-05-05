Άρον - άρον προς τη σύνταξη πριν την αλλαγή ορίων ηλικίας - Από γυναίκες η πλειοψηφία των αιτήσεων

Σύμφωνα με τη «Μηνιαία Απεικόνιση Απονομών Κύριων Συντάξεων» του Πληροφοριακού Συστήματος του e-ΕΦΚΑ «ΑΤΛΑΣ» για το «άνοιγμα» του 2026, προκύπτει ότι οι νέες αιτήσεις ανήλθαν σε 18.636 τον Ιανουάριο, 18.363 τον Φεβρουάριο και 21.214 τον Μάρτιο.

Αθροιστικά στο τρίμηνο υποβλήθηκαν 58.213 αιτήσεις συνταξιοδότησης, όταν το αντίστοιχο διάστημα του 2025 είχαν υποβληθεί 48.041 και του 2024 περίπου 51.568 νέες αιτήσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr