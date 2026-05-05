Άρον - άρον προς τη σύνταξη πριν την αλλαγή ορίων ηλικίας - Από γυναίκες η πλειοψηφία των αιτήσεων

Σύμφωνα με τη «Μηνιαία Απεικόνιση Απονομών Κύριων Συντάξεων» του Πληροφοριακού Συστήματος του e-ΕΦΚΑ «ΑΤΛΑΣ» για το «άνοιγμα» του 2026, προκύπτει ότι οι νέες αιτήσεις ανήλθαν σε 18.636 τον Ιανουάριο, 18.363 τον Φεβρουάριο και 21.214 τον Μάρτιο.
Αθροιστικά στο τρίμηνο υποβλήθηκαν 58.213 αιτήσεις συνταξιοδότησης, όταν το αντίστοιχο διάστημα του 2025 είχαν υποβληθεί 48.041 και του 2024 περίπου 51.568 νέες αιτήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Δολοφονία στην Αμμουδάρα: Το θανατηφόρο τροχαίο που «όπλισε» το χέρι του δράστη - Εκτέλεση με 4 σφαίρες
- Βίντεο ντοκουμέντο από τον ντελιβερά που έριχνε πέτρες στον κόσμο: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει
- Η θλιβερή ηδονή του να σχολιάζεις το σώμα του άλλου
- Airbnb: Η πολύ κρίσιμη ειδοποίηση που έστειλε η ΑΑΔΕ για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.