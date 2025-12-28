Ασφαλιστικές εισφορές: Τι αλλάζει το 2026 - Πως να επιλέξετε ασφαλιστική κατηγορία για υψηλότερη σύνταξη

«Τσιμπημένες» κατά 2,6% θα είναι οι ασφαλιστικές εισφορές του 2026 για 1,4 εκατομμύρια ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες.

Η νέα αναπροσαρμογή είναι ελαφρώς χαμηλότερη από την αύξηση του 2025 (2,7%) και σημαντικά μικρότερη από εκείνη που θα προέκυπτε αν εφαρμοζόταν ο δείκτης μισθών, ο οποίος θα οδηγούσε σε αύξηση της τάξης του 5,5%.

Οι μη μισθωτοί θα πρέπει να κάνουν την επιλογή τους έως το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ που αφορά στην επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για το έτος 2026.

