Ασήμι και χρυσός σε ιστορικό ράλι: Σπάνε κάθε ρεκόρ εν μέσω παγκόσμιας αβεβαιότητας

Οι τιμές χρυσού και αργύρου εκτοξεύονται σε ιστορικά υψηλά, καθώς οι παγκόσμιες αβεβαιότητες στρέφουν τους επενδυτές στα ασφαλή καταφύγια.

Ασήμι | Getty Images
Η τιμή του αργύρου ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία τα 75 δολάρια ανά ουγγιά, αγγίζοντας τα 75,15 δολάρια, ενώ ο χρυσός σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό στα 4.531,04 δολάρια.

Από την αρχή του έτους, το ασήμι έχει ενισχυθεί κατά 150% και ο χρυσός κατά 70%, επιδόσεις που θυμίζουν το 1979.

Η εκτόξευση των πολύτιμων μετάλλων αποδίδεται στις έντονες οικονομικές και γεωπολιτικές αβεβαιότητες, από την κρίση ΗΠΑ–Βενεζουέλας έως τις ανησυχίες για τα κρατικά χρέη και τη φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης.

Με το δολάριο και τα αμερικανικά ομόλογα να χάνουν την αίγλη τους, επενδυτές, θεσμικοί και κεντρικές τράπεζες στρέφονται στα μέταλλα ως ασφαλές καταφύγιο, ενισχύοντας περαιτέρω τη ζήτηση. Όπως σημειώνει ο αναλυτής Τζον Πλασάρ, τα μέταλλα λειτουργούν πλέον περισσότερο ως διασφάλιση παρά ως κερδοσκοπική επιλογή.

