Αστέρια Michelin στο σπίτι: «Χρυσοί» μισθοί έως 260.000 ευρώ ετησίως για σεφ

Οι πλούσιοι προσλαμβάνουν περισσότερο προσωπικό για την αναβάθμιση της οικιακής τους εξυπηρέτησης προκειμένου να διαχειρίζονται καλύτερα την ολοένα και πιο περίπλοκη ζωή τους, σύμφωνα με νέα μελέτη, δίνοντας μισθούς από «χρυσάφι»: Οι ιδιωτικοί σεφ μπορούν να πληρωθούν με 260.000 ευρώ (300.000 δολάρια) ετησίως, και οι μπάτλερ με έως και 157.000 ευρώ (180.000 δολάρια)

Η ζήτηση για σεφ, προσωπικούς βοηθούς, μπάτλερ, νταντάδες, οικιακές βοηθούς και σοφέρ και διαχειριστές ακινήτων έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς οι πλούσιοι αγοράζουν περισσότερα σπίτια σε διάφορα μέρη διαχειρίζονται συνεχώς περισσότερα assets και ακίνητα πελατών, σύμφωνα με έκθεση της Morgan & Mallet International. Η έκρηξη των προσλήψεων έχει δημιουργήσει έναν «πόλεμο» για ταλέντα, αυξάνοντας τους μισθούς.

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