Μενού

Αστικός Περίπατος - Αθηναϊκή Ριβιέρα: Γιατί «ξεχειλώνει» το χρονοδιάγραμμα - Οι μελέτες, οι Δήμοι, το Ελληνικό

Σχεδόν επιπλέον 5 μήνες θα χρειαστούν, και εφόσον δεν προκύψουν νέες αναθεωρήσεις, για την ολοκλήρωση του έργου «Αθηναϊκή Ριβιέρα: Αστικός Περίπατος».

Reader symbol
Newsroom
Μητροπολιτικό πάρκο Ελληνικού
Μητροπολιτικό πάρκο Ελληνικού | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ / INTIME
  • Α-
  • Α+

Όπως προκύπτει από απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, οι λόγοι που είχαν επιφέρει πρόσθετες καθυστερήσεις δεν έχουν ξεπεραστεί στο σύνολό τους, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Mέχρι και σήμερα έχουν χορηγηθεί τρεις παρατάσεις συνολικού χρόνου ίσο με 290 ημέρες από την λήξη της συμβατικής προθεσμίας.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ