Αττική Οδός: Αυξάνονται τα διόδια από 1η Ιανουαρίου – Οι νέες τιμές για το 2026

Τα νέα αυξημένα κόμιστρα στα διόδια που θα ισχύουν από το 2026 ανακοίνωσε η εταιρία που διαχειρίζεται την Αττική Οδό.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αύξηση γίνεται στο πλαίσιο της ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής.

Οι νέες τιμές έχουν ως εξής:

Κατηγορία 1: Μοτοποδήλατα (δίκυκλες μοτοσικλέτες ενός τροχού ανά άξονα) - 1.25€

(δίκυκλες μοτοσικλέτες ενός τροχού ανά άξονα) - Κατηγορία 2: Επιβατικά (Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης, περιλαμβανομένων επιβατικών με μικρό trailer και σχάρα, ύψους μικρότερου του 1,30m επάνω από πρώτο άξονα δύο αξόνων ή μικρότερου του 1,30m, επάνω από τον τρίτο άξονα) - 2.55€

(Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης, περιλαμβανομένων επιβατικών με μικρό trailer και σχάρα, ύψους μικρότερου του 1,30m επάνω από πρώτο άξονα δύο αξόνων ή μικρότερου του 1,30m, επάνω από τον τρίτο άξονα) - Κατηγορία 3: Ελαφρά εμπορικά οχήματα (ύψους μεγαλύτερου του 1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα και συνολικό ύψος μικρότερου των 2,70m) - 2.55€

(ύψους μεγαλύτερου του 1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα και συνολικό ύψος μικρότερου των 2,70m) - Κατηγορία 4: Αυτοκίνητα με τροχόσπιτα (ύψους μικρότερου του 1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα και ύψους μεγαλύτερου του 1,30m, επάνω από 3 άξονες και ελαφρά λεωφορεία - κάτω των 15 θέσεων) - 2.55€

(ύψους μικρότερου του 1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα και ύψους μεγαλύτερου του 1,30m, επάνω από 3 άξονες και ελαφρά λεωφορεία - κάτω των 15 θέσεων) - Κατηγορία 5: Μικρά και μεσαία HGVs φορτηγά (συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70m με 2 ή 3 άξονες και μεγάλα λεωφορεία - άνω των 15 θέσεων) - 6.30€

(συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70m με 2 ή 3 άξονες και μεγάλα λεωφορεία - άνω των 15 θέσεων) - Κατηγορία 6: Μεγάλα φορτηγά HGVs (συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70m με 4 άξονες ή περισσότερους) - 10.10€