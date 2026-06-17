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AWS: Ανοίγει τον Ιούλιο το Local Zone - Εξετάζει νέες επενδύσεις στη χώρα

Πρώτη μεταξύ των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων που έχουν ανακοινώσει αντίστοιχες επενδύσεις στην Ελλάδα, η AWS θέτει σε λειτουργία την τοπική υποδομή cloud της Amazon.

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Newsroom
Amazon
Κτίριο της Amazon | Shutterstock
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H Amazon έχει ήδη δημιουργήσει το Local Zone που είχε προαναγγείλει από το Λας Βέγκας το 2021 και αναμένεται να ξεκινήσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στις επιχειρήσεις στις αρχές Ιουλίου.

Η επένδυση - το ποσό της οποίας δεν γνωστοποιήθηκε στους δημοσιογράφους που παρέστησαν σε σχετική συνέντευξη Τύπου που έλαβε χώρα εχθές - επισφραγίζει το ενδιαφέρον της εταιρείας για την χώρα μας αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης της εν λόγω αγοράς στη Ελλάδα, ανέφερε ο Θανάσης Πατσακάς, Country Manager της AWS σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα.

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