Αυτά είναι τα 10 μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα

Ποιο σούπερ μάρκετ κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε αξία και τις υψηλότερες πωλήσεις στον κλάδο. Δείτε τα στοιχεία.

Περισσότερα από τα εννιά στα δέκα ευρώ που δαπανά σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής για τα ψώνια στα σούπερ μάρκετ κατευθύνονται στις δέκα μεγαλύτερες αλυσίδες!

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ισολογισμών των 43 μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου, το 2024 οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν στα 13,06 δισ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις των δέκα μεγαλύτερων επιχειρήσεων, βάσει τζίρου, έφτασαν τα 11,99 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο αναλογεί στο 91,81% επί του συνόλου των πωλήσεων. Από την κατάταξη απουσιάζει η Lidl Ελλάς, καθώς λόγω της εταιρικής της μορφής δεν υποχρεούται να δημοσιεύει ισολογισμό.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
 

