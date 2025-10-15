Από σήμερα ξεκίνησαν οι μειώσεις, της τάξης του 8% σε πάνω από 2.000 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ, στα πλαίσια λήψης μέτρων για την καταπολέμηση της ακρίβειας.

Η λίστα των προϊόντων ανακοινώθηκε από νωρίς το πρωί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα προϊόντα με μειωμένη τιμή, όπως επισημαίνει και το Open είναι τα εξής:

Αλάτι, αλεύρι, αλλαντικά, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά, γιαούρτια: Από 5% έως 30%

Γλυκά, σοκολάτες, δημητριακά, έλαια, ζυμαρικά, κατεψυγμένα, καφές, νωπό κρέας, βούτυρα: Από 3% έως 23%.

Νερά, Οινοπνευματώδη, Όσπρια, Ρύζι, Σνακς, Τυριά, Χυμοί: Από 5% έως 23%

Απορρυπαντικά, είδη ζώων, είδη προσωπικής υγιεινής, πάνες: Από 3% έως 30%

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα τιμολογιακή πολιτική αφορά 2.180 προϊόντα - 1074 τρόφιμα και 1106 μη τρόφιμα - εκ των οποίων το 62% είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και το υπόλοιπο 38% επώνυμα προϊόντα, από περίπου 70 προμηθευτές που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία.

Ακρίβεια: Τι δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε μεταξύ άλλων για τη νέα πρωτοβουλία κατά της ακρίβειας: «Στοχεύουμε στη διασφάλιση υγειούς ανταγωνισμού και ταυτόχρονα πιέζουμε την αγορά με κάθε νόμιμο τρόπο να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος προς όφελος της κοινωνίας και όσων δοκιμάζονται».

Μάλιστα σε δεύτρο χρόνο, θα τεθεί στο τραπέζι νέο μέτρο που προβλέπει την αναγραφή της αρχικής τιμής - τιμής παραγωγού στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ, τα οποία θα υποχρεούνται με Υπουργική Απόφαση να αναγράφουν την αρχική τιμή για όλα τα προϊόντα που παρουσιάζεται μια απότομη αύξηση.

Έως και 72 ευρώ κέρδος το μήνα για το πορτοφόλι του καταναλωτή

Από 26 έως και 72 ευρώ τον μήνα αναμένεται το «κέρδος» που θα έχουν οι καταναλωτές χάρη στη μείωση 8% σε πάνω από 2.000 κωδικούς προϊόντων αν υποθέσουμε ότι ένα μέσο ελληνικό νοικοκυριό «κάνει λογαριασμό» από 329 έως 900 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι, η δέσμευση είναι ότι αυτές οι τιμές θα κρατηθούν μέχρι και 31/12. Από εκεί και πέρα όμως, όλοι οι προμηθευτές ή τα σούπερ μάρκετ, εφόσον δουν ότι οι καταναλωτές ανταποκρίνονται σε αυτό, θα τις κρατήσουν όσο καιρό θέλουν, όπως είχε ενημερώσει και ο γενικός διευθυντής της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ κύριος Πεταλάς.







