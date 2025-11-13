Αυτή είναι η ημερομηνία που θα δουν χρήματα όσοι έκαναν αίτηση για το επίδομα θέρμανσης

Καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν και η χειμερινή περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει, η ανάγκη για θέρμανση στα σπίτια μας γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης έχει ανοίξει, έτσι ώστε οι φορολογούμενοι να πραγματοποιήσουν τις αιτήσεις τους.

Το επίδομα θέρμανσης είναι μια χρηματική ενίσχυση που χορηγείται από το κράτος σε νοικοκυριά που πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια. Σκοπός του επιδόματος είναι να βοηθήσει τους δικαιούχους να καλύψουν μέρος του κόστους θέρμανσης, είτε μέσω πετρελαίου θέρμανσης, είτε μέσω φυσικού αερίου ή άλλων μορφών θέρμανσης.

Επίδομα θέρμανσης: Ποιες οι προϋποθέσεις

Tο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 16.000 € για άγαμο και τα 24.000 € για τους έγγαμους με προσαύξηση 5.000 € για κάθε παιδί. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια, το εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 29.000 € με προσαύξηση 5.000 € για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Σε περίπτωση που ο εν δυνάμει δικαιούχος έχει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 80.000 €. Τέλος η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 € για τους άγαμους, και το ποσό των 260.000 € για τους έγγαμους/σύμφωνο συμβίωσης/μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 € για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Επίδομα θέρμανσης: Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Μπαίνοντας στην πλατφόρμα ‎myΘέρμανση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

Θα συμπληρώσουν τα απαραίτητα προσωπικά τους στοιχεία, θα ενημερώσουν τα στοιχεία της κατοικίας (διεύθυνση, παροχή ρεύματος, εάν η κατοικία τους βρίσκεται σε πολυκατοικία ή όχι, τετραγωνικά), όπως επίσης θα πρέπει να επιλέξουν το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας. Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, θα πρέπει να έχει δηλωθεί ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ, στον οποίο ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Πότε θα γίνουν οι πρώτες πληρωμές

Οι πρώτες πληρωμές αναμένονται ως εξής: Έως 23 Δεκεμβρίου 2025 θα δοθεί η προκαταβολή (60 % του ποσού που έλαβαν οι δικαιούχοι τη σεζόν 2024-2025) - εφόσον η αίτηση υποβληθεί έως 5 Δεκεμβρίου 2025. Στη συνέχεια, οι επόμενες δόσεις συνεχίζονται μέχρι και 29 Μαΐου 2026 (και ειδικά για φυσικό αέριο/τηλεθέρμανση έως 31 Ιουλίου 2026).

Οι δικαιούχοι υπολογίζονται περίπου στα 1,3 εκατομμύρια.

Τα συνολικά εισοδηματικά όρια για τις οικογένειες διαμορφώνονται ως εξής:

29.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με δύο γονείς και ένα τέκνο,

34.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με δύο γονείς και δύο τέκνα,

39.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με δύο γονείς και τρία τέκνα,

44.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με δύο γονείς και τέσσερα τέκνα,

34.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με έναν γονέα και ένα τέκνο,

(29.000 € + 5.000 €)

39.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με έναν γονέα και δύο τέκνα,

(29.000 € + 5.000 € + 5.000 €)

44.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με έναν γονέα και τρία τέκνα,

49.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με έναν γονέα και τέσσερα τέκνα.